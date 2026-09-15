Başkan Erdoğan’dan Bakü’nün kurtuluş yıl dönümünde anlamlı mesaj: Nuri Killigil Paşa ve kahraman askerleri rahmetle andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, paylaşımında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşliğe dikkat çekti. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile kahraman askerleri de rahmetle andı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik vurgusuyla Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü kutlarken, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile kahraman askerlerini andı.
ERDOĞAN'DAN BAKÜ MESAJI
Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum."
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel