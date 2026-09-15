Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik vurgusuyla Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü kutlarken, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile kahraman askerlerini andı.