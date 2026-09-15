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Başkan Erdoğan’dan Bakü’nün kurtuluş yıl dönümünde anlamlı mesaj: Nuri Killigil Paşa ve kahraman askerleri rahmetle andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, paylaşımında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşliğe dikkat çekti. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile kahraman askerleri de rahmetle andı.

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Başkan Erdoğan’dan Bakü’nün kurtuluş yıl dönümünde anlamlı mesaj: Nuri Killigil Paşa ve kahraman askerleri rahmetle andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik vurgusuyla Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü kutlarken, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile kahraman askerlerini andı.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

ERDOĞAN'DAN BAKÜ MESAJI

Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum."

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Başkan Erdoğan’dan Bakü’nün kurtuluş yıl dönümünde anlamlı mesaj: Nuri Killigil Paşa ve kahraman askerleri rahmetle andı-3 Başkan Erdoğan’dan Bakü’nün kurtuluş yıl dönümünde anlamlı mesaj: Nuri Killigil Paşa ve kahraman askerleri rahmetle andı-4 Başkan Erdoğan’dan Bakü’nün kurtuluş yıl dönümünde anlamlı mesaj: Nuri Killigil Paşa ve kahraman askerleri rahmetle andı-5
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