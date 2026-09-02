Köpek saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuğa milyonluk tazminat kararı

İzmir'in Menderes ilçesinde, 11 yaşındayken uğradığı köpek saldırısı yüzünde kalıcı izler bırakan ve bugün 14 yaşında olan S.G. için açılan davada yargı organı, hayvanın sahibini toplam 1 milyon 200 bin 249 liralık maddi ve manevi tazminata hükmetti. Gerekçeli kararda, mağdur çocuğun yüzündeki izlerin ilerleyen yaşlardaki iş ve kazanç imkânlarını da olumsuz yönde etkileme ihtimaline dikkat çekildi.

S.G.'nin 11 yaşındayken uğradığı köpek saldırısı yüzünde kalıcı izler bıraktı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.) ÇOCUĞUN YÜZÜNDE YAKLAŞIK 12 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA SABİT İZLER MEYDANA GELDİ İzmir'in Menderes ilçesinde 30 Ağustos 2023 tarihinde, kardeşleriyle birlikte marketten dönen S.G., İbrahim A.'ya ait 'Japon Akita' cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda yüz ve kulak bölgesinden ağır şekilde yaralanan çocuk, farklı hastanelerde tedavi altına alındı. 5 Ağustos 2024'te, köpeğin sahibine karşı maddi, manevi tazminat davası açıldı. Yargılama sürecinde alınan tıbbi raporlarda, çocuğun yüzünde yaklaşık 12 santimetre uzunluğunda olmak üzere birden fazla sabit iz meydana geldiği ve bu izlerin estetik cerrahi müdahaleyle giderilemeyeceği tespit edildi. Uzmanlar, yüz bölgesindeki kalıcı izlerin çocuğun ekonomik geleceğini de etkileyebileceği yönünde görüş bildirdi.