Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan taburcu olduktan sonra ilk paylaşım! Hayatını kurtaran doktor o anları anlattı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde 29 Ağustos'ta kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan taburcu edilmesinin ardından ilk paylaşım geldi.



Yılmaz, sosyal medya hesabından ailesiyle bir arada olduğu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Ünlü komedyen paylaşımına kalp emojisi de ekledi.



Cem Yılmaz'a ilk müdahaleyi gerçekleştiren Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servis Pratisyen Hekimi Dr. Erdoğan Karataş ve Dr. Edanur Canpolat ise Yılmaz'ın şiddetli göğüs ağrısıyla hastaneye başvurmasından ÇOMÜ Hastanesine sevk edilmesine kadar yaşananları anlattı.

Acil Servis Pratisyen Hekimleri Dr. Erdoğan Karataş ve Dr. Edanur Canpolat ile sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından ambulansla ÇOMÜ Hastanesine sevk edilen Yılmaz'a yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi uygulandı. Sağlık durumu iyi olan Yılmaz, iki günlük takip sürecinin ardından taburcu edildi.