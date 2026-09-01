Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan taburcu olduktan sonra ilk paylaşım! Hayatını kurtaran doktor o anları anlattı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde 29 Ağustos'ta kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu oldu ve ailesiyle fotoğrafını paylaştı. Yılmaz'a ilk müdahaleyi yapan doktorlar ise o gün yaşananları anlattı. Dr. Erdoğan Karataş, EKG'yi gördüğünde kalp krizi geçirdiğini anladığını söyledi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde 29 Ağustos'ta kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan taburcu edilmesinin ardından ilk paylaşım geldi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından ailesiyle bir arada olduğu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Ünlü komedyen paylaşımına kalp emojisi de ekledi.
Cem Yılmaz'a ilk müdahaleyi gerçekleştiren Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servis Pratisyen Hekimi Dr. Erdoğan Karataş ve Dr. Edanur Canpolat ise Yılmaz'ın şiddetli göğüs ağrısıyla hastaneye başvurmasından ÇOMÜ Hastanesine sevk edilmesine kadar yaşananları anlattı.
Acil Servis Pratisyen Hekimleri Dr. Erdoğan Karataş ve Dr. Edanur Canpolat ile sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından ambulansla ÇOMÜ Hastanesine sevk edilen Yılmaz'a yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi uygulandı. Sağlık durumu iyi olan Yılmaz, iki günlük takip sürecinin ardından taburcu edildi.
YAZLIK EVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde 29 Ağustos günü kalp krizi geçirdi. Şiddetli göğüs ağrısı yaşayan Yılmaz, kendi imkanlarıyla Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.
Acil Servis'te yapılan ilk değerlendirmede Yılmaz'ın EKG'si çekildi ve hayati fonksiyonları kontrol edildi. EKG sonuçlarının incelenmesinin ardından Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
DOKTORLARDAN HIZLI TANI VE İLK MÜDAHALE
Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servis Pratisyen Hekimi Dr. Erdoğan Karataş, Yılmaz'ın hastaneye şiddetli göğüs ağrısıyla başvurduğunu belirterek, EKG sonuçlarını gördüklerinde bunun doğrudan kalp krizi olduğunu anladıklarını söyledi.
Yılmaz'ın kardiyak monitörizasyon altına alındığı, kan sonuçları beklenmeden gerekli tedavinin başlatıldığı ve sevk işlemleri için eş zamanlı olarak çalışma yürütüldüğü bildirildi.
Acil Servis Pratisyen Hekimi Dr. Edanur Canpolat da EKG'nin kalp kriziyle uyumlu olduğunu belirterek, ilk muayenenin ardından 112 üzerinden ÇOMÜ Hastanesiyle iletişime geçildiğini ve kan sulandırıcı tedavinin başlatıldığını aktardı.
15-20 DAKİKA İÇİNDE ÇOMÜ HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
Cem Yılmaz'ın Ayvacık Devlet Hastanesinde yaklaşık 15-20 dakika kaldığı, gerekli ilk müdahalelerin ardından ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği belirtildi.
Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servis ekibinin hızlı tanı ve müdahalesiyle Yılmaz'ın ileri tedavi için kısa sürede sevkinin sağlandığı ifade edildi.
40 DAKİKALIK ANJİYO, BALON VE STENT İŞLEMİ
Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesine kaldırılan Cem Yılmaz'a anjiyo yapıldı.
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi uygulandı.
Başarılı geçen işlemin ardından Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İKİ GÜNLÜK TAKİBİN ARDINDAN TABURCU OLDU
Operasyonun ardından iki gün boyunca hastanede takip edilen Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi seyretmesi üzerine taburcu edilmesine karar verildi.
Yılmaz, takip süresinin tamamlanmasının ardından dün akşam saat 19.30 sıralarında hastaneden ayrıldı.
TABURCU OLDU, AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ
Kalp krizi geçirmesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası ÇOMÜ Hastanesine sevk edilen ve burada anjiyo, balon ile stent işlemi uygulanan Cem Yılmaz, iki günlük takip sürecinin ardından taburcu oldu.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen ünlü komedyen, hastaneden ayrılmasının ardından ailesiyle bir araya geldi. Cem Yılmaz'ın ailesiyle geçirdiği anlara ilişkin fotoğraf paylaşımı da sevenlerinin ilgisini çekti.
112 EKİPLERİ SANİYELERLE YARIŞTI
İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Sertaç Giresunlu, Cem Yılmaz'ın yaşadığı sürecin acil sağlık hizmetlerinde erken başvurunun, zamanın ve kurumlar arasındaki koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.
Yılmaz'ın Ayvacık Devlet Hastanesinde göğüs ağrısı nedeniyle değerlendirilmesinin ardından akut miyokard enfarktüsü, yani kalp krizi ihtimaliyle ileri merkeze sevk edilmesine karar verildiği ifade edildi.
Bunun üzerine 112 Komuta Kontrol Merkezi, ambulans ekipleri ve ilgili sağlık kuruluşları arasında koordinasyonun hızla sağlandığı kaydedildi.
112 ÇAĞRISINDAN 25 SANİYE SONRA VAKA EKİBE VERİLDİ
Acil Sağlık Hizmetlerinin müdahale hızına ilişkin dikkat çeken verileri paylaşan Dr. Sertaç Giresunlu, 112 çağrısından yalnızca 25 saniye sonra vakanın ambulans ekibine aktarıldığını belirtti.
Ambulansın ise çağrıdan sadece 44 saniye sonra hareket ettiği bildirildi. Cem Yılmaz'ın ambulansa alınmasının ardından gerekli tıbbi takip ve monitörizasyon altında ÇOMÜ Hastanesine nakledildiği kaydedildi.
"KALP KRİZİNDE DAKİKALAR ÖNEMLİDİR"
Dr. Sertaç Giresunlu, acil sağlık hizmetlerinin yalnızca ambulansla hastayı bir noktadan başka bir noktaya taşımaktan ibaret olmadığını vurguladı.
Sahadaki sağlık ekipleri, 112 Komuta Kontrol Merkezi ve hastaneler arasında 7 gün 24 saat çalışan geniş bir koordinasyon sistemi bulunduğunu belirten Giresunlu, özellikle kalp krizi, inme ve ağır travma gibi zamanla yarışılan durumlarda hastanın doğru zamanda doğru sağlık kuruluşuna güvenli şekilde ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Giresunlu, kalp krizinde dakikaların önem taşıdığını, acil sağlık hizmetlerinde ise bu sürecin saniyelerden başlayarak yönetildiğini belirterek, olayın erken başvurunun ve hızlı sağlık organizasyonunun önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.
SAĞLIK EKİPLERİNE TEŞEKKÜR
Dr. Sertaç Giresunlu, o gece görev yapan ambulans ekipleri ve Komuta Kontrol Merkezi çalışanları başta olmak üzere Çanakkale'nin dört bir yanında görev yapan tüm Acil Sağlık Hizmetleri personeline teşekkür etti.
Giresunlu, Cem Yılmaz'a ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek ünlü komedyene sağlıklı günler diledi.