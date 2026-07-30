Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın reform iradesi doğrultusunda yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının kurulacağını açıkladı. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Bakan Gürlek'in paylaşımına göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler kapsamında adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri adalet komisyonları bünyesinde, mülhakat adliyelerini de kapsayacak şekilde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kurulacak.

ALO ADALET HATTINA YEREL DESTEK SAĞLAYACAK

Yeni kurulacak bürolar, vatandaşların yargı süreçlerinde karşılaştığı gecikmeleri ve uygulamaya ilişkin sorunları yakından takip edecek. Hazırlıkları süren Alo Adalet Hattının yerel kurumsal altyapısı da bu bürolar aracılığıyla oluşturulacak.