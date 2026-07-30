Adliyelerde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kuruluyor! Alo Adalet Hattı için yerel altyapı oluşturulacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bünyesinde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının kurulacağını açıkladı. Yeni bürolar, vatandaşların yargı süreçlerinde yaşadığı sorunların takibini yapacak ve hazırlıkları süren Alo Adalet Hattının yerel kurumsal altyapısını oluşturacak.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın reform iradesi doğrultusunda yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu.
Bakan Gürlek'in paylaşımına göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler kapsamında adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri adalet komisyonları bünyesinde, mülhakat adliyelerini de kapsayacak şekilde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kurulacak.
ALO ADALET HATTINA YEREL DESTEK SAĞLAYACAK
Yeni kurulacak bürolar, vatandaşların yargı süreçlerinde karşılaştığı gecikmeleri ve uygulamaya ilişkin sorunları yakından takip edecek. Hazırlıkları süren Alo Adalet Hattının yerel kurumsal altyapısı da bu bürolar aracılığıyla oluşturulacak.
Başvuruların bu birimlerde inceleneceğini belirten Gürlek, başvuru sahiplerinin süreç hakkında bilgilendirileceğini ifade etti.
DOSYA SÜRELERİ DÜZENLİ TAKİP EDİLECEK
Paylaşımda, mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıklarında ortalama dosya görülme ve bekleme süreleri ile hedef sürelere uyum oranlarının düzenli olarak izleneceği belirtildi. Elde edilen veriler analiz edilerek raporlanacak.
Ayrıca yargı hizmetlerinde yaşanan sorunların yerinde tespit edilmesi, mahkeme ve savcılıkların görüşleri doğrultusunda çözüm odaklı çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.
SORUNLARIN TEKRARININ ÖNLENMESİ AMAÇLANIYOR
Bakan Gürlek, büroların yalnızca mevcut sorunların çözümüne katkı sunmakla kalmayacağını, yargıya intikal eden uyuşmazlıklar ile suça sebebiyet veren olayların değerlendirilerek benzer sorunların tekrarının önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yapılacağını bildirdi.
Paylaşımını, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda; insanı merkeze alan, erişilebilir, güvenilir ve etkin bir adalet sistemi için reformlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." sözleriyle tamamlayan Gürlek, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının millete ve yargı teşkilatına hayırlı olmasını diledi.