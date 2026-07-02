Cevdet Yılmaz'dan İran çıkarması: Hamaney'in cenaze törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski İran Dini Lideri Ali Hamaney’in cenaze törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere İran’a gidiyor. Ziyaret kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelecek olan Yılmaz, hem başsağlığı dileklerini iletecek hem de iki ülke arasındaki ilişkileri ele alacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'yi temsilen eski İran Dini Lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek.
Yılmaz, görüşmede ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden eski İran Dini Lideri Hamaney için başsağlığı dileklerini iletecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak.
HAMANEY'İN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ardından Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen başkent Tahran'daki İmam Humeyni Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
HAMANEY'iN CENAZE PROGRAMI
İran devlet televizyonuna göre, eski İran lideri Hamaney'in cenaze törenine ilişkin takvim açıklandı.
Buna göre ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz'da Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde yapılacak.
Ardından 6 Temmuz'da yine Tahran'a ikinci cenaze töreni düzenlenecek.
Daha sonra 7 Temmuz'da Kum'da, 9 Temmuz'da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.