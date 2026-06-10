THY'den tarihi rekor! Mayısta doluluk yüzde 84'e çıktı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türk Hava Yolları mayıs ayında 7,9 milyon yolcu taşıyarak yüzde 84 doluluk oranıyla tarihinin en yüksek mayıs ayı doluluk oranına ulaştı.

THY'nin ocak-mayıs döneminde taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artışla 36,4 milyona yükseldi.

Mayıs ayında taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artarak 203,1 bin tona ulaştı.

THY'nin filosundaki uçak sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 542'ye yükseldi.

Şirket mayıs ayında arz edilen koltuk kilometre bazında kapasitesini geçen yıla göre yüzde 2,5 artırarak 23,2 milyara çıkardı.

Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayına ilişkin yolcu ve kargo trafik verilerini açıkladı. Buna göre şirket, geçen ay 7,9 milyon yolcu taşırken yüzde 84 doluluk oranıyla tarihindeki en yüksek mayıs ayı doluluk oranını yakaladı. THY, arz edilen koltuk kilometre bazında kapasitesini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artırarak 23,2 milyara çıkardı. Geçen yıl mayıs ayında bu rakam 22,6 milyar seviyesinde bulunuyordu. Dış hatlarda doluluk oranı yüzde 84, iç hatlarda ise yüzde 84,4 olarak gerçekleşti.

Türk Hava Yolları, Mayıs ayında hem yolcu hem de kargo taşımacılığında güçlü bir yükseliş gösterdi. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) KARGO TAŞIMACILIĞINDA GÜÇLÜ ARTIŞ Şirketin kargo ve posta taşımacılığı da büyümesini sürdürdü. Mayıs ayında taşınan kargo ve posta hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artarak 203,1 bin tona ulaştı.