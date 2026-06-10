THY'den tarihi rekor! Mayısta doluluk yüzde 84'e çıktı
Türk Hava Yolları, Mayıs ayında hem yolcu hem de kargo taşımacılığında güçlü bir yükseliş gösterdi. 7,9 milyon yolcuya hizmet veren THY, yüzde 84 doluluk oranıyla tarihinin en yüksek mayıs ayı seviyesine ulaşırken, yılın ilk 5 ayında toplam 36,4 milyon yolcu taşıdı.
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- Türk Hava Yolları mayıs ayında 7,9 milyon yolcu taşıyarak yüzde 84 doluluk oranıyla tarihinin en yüksek mayıs ayı doluluk oranına ulaştı.
- THY'nin ocak-mayıs döneminde taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artışla 36,4 milyona yükseldi.
- Mayıs ayında taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artarak 203,1 bin tona ulaştı.
- THY'nin filosundaki uçak sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 542'ye yükseldi.
- Şirket mayıs ayında arz edilen koltuk kilometre bazında kapasitesini geçen yıla göre yüzde 2,5 artırarak 23,2 milyara çıkardı.
Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayına ilişkin yolcu ve kargo trafik verilerini açıkladı. Buna göre şirket, geçen ay 7,9 milyon yolcu taşırken yüzde 84 doluluk oranıyla tarihindeki en yüksek mayıs ayı doluluk oranını yakaladı.
THY, arz edilen koltuk kilometre bazında kapasitesini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artırarak 23,2 milyara çıkardı. Geçen yıl mayıs ayında bu rakam 22,6 milyar seviyesinde bulunuyordu.
Dış hatlarda doluluk oranı yüzde 84, iç hatlarda ise yüzde 84,4 olarak gerçekleşti.
KARGO TAŞIMACILIĞINDA GÜÇLÜ ARTIŞ
Şirketin kargo ve posta taşımacılığı da büyümesini sürdürdü. Mayıs ayında taşınan kargo ve posta hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artarak 203,1 bin tona ulaştı.
İLK 5 AYDA 36,4 MİLYON YOLCU
THY'nin ocak-mayıs dönemine ilişkin verileri de dikkat çekti. Yılın ilk 5 ayında taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artışla 36,4 milyona yükseldi.
Bu dönemde toplam yolcu doluluk oranı yüzde 83,6 olurken, yurt dışı hatlarda yüzde 83,5, yurt içi hatlarda ise yüzde 84,3 doluluk kaydedildi.
Toplam arz edilen koltuk kilometre miktarı yüzde 6,5 artışla 112,1 milyara çıkarken, taşınan kargo ve posta hacmi de yüzde 13,5 yükselerek 954,6 bin tona ulaştı.
FİLO 542 UÇAĞA ULAŞTI
Büyümesini sürdüren THY'nin filosundaki uçak sayısı da artmaya devam ediyor. Mayıs ayı sonu itibarıyla şirketin filosunda toplam 542 uçak bulunuyor.
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