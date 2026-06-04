Gözler Anayasa Mahkemesi’nde: Süresiz nafaka kalkacak mı?

Anayasa Mahkemesi düzenlemeyi iptal edebilir, iptal talebini reddedebilir veya dosyayı ileri bir tarihe erteleyebilir.

Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hazırladığı taslakta nafaka süresinin evliliğin uzunluğuna göre belirlenmesi ve 3 ila 10 yıl evli kalanlara 5 ila 12 yıl nafaka ödenmesi öngörülüyor.

Mevcut düzenlemede boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek taraf, kusurunun daha ağır olmaması şartıyla diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka talep edebiliyor.

Antalya 12. Aile Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka talep etme hakkı tanıyan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürerek iptal için başvuruda bulunmuştu.

Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine gündeme alınan dosyada, Mahkeme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz" olarak bağlanmasına imkan veren hükmün Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürmüş ve düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurmuştu.

Boşanma sonrası süresiz yoksulluk nafakası uygulamasının geleceği bugün netleşebilir. Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan ve boşanan eşe süresiz nafaka talep etme hakkı tanıyan düzenlemeye ilişkin iptal başvurusunu esastan görüşecek.

Kararın, uzun yıllardır kamuoyunda tartışılan nafaka sistemine ilişkin yeni bir dönemin kapısını aralayıp aralamayacağı merak konusu.

Yüksek Mahkeme'nin bugün yapacağı değerlendirme sonucunda üç farklı ihtimal bulunuyor:

Anayasa Mahkemesi (AYM) boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini Genel Kurul gündeminde esastan görüşerek. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

MEVCUT DÜZENLEME NE DİYOR?

Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine göre, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek taraf, kusurunun daha ağır olmaması şartıyla diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka talep edebiliyor.

Mevcut sistemde nafakanın ne kadar süreyle ödeneceğine ilişkin bir üst sınır bulunmuyor.

SÜRELİ NAFAKA FORMÜLÜ MASADA

Öte yandan hükümetin yargı reformu çalışmaları kapsamında nafaka sisteminde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlıklar sürüyor. Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları ve AK Parti'nin hazırladığı taslakta, nafaka süresinin evliliğin uzunluğuna göre belirlenmesi öngörülüyor.

Taslakta yer alan formüle göre:

3 yıl evli kalanlara 5 yıl,

5 yıl evli kalanlara 7 yıl,

10 yıl evli kalanlara 12 yıl

Nafaka ödenmesi planlanıyor. Belirlenen sürenin sonunda nafakanın sona erdirilmesi hedefleniyor.