Gözler Anayasa Mahkemesi’nde: Süresiz nafaka kalkacak mı?
Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz yoksulluk nafakası verilmesini düzenleyen hükmün iptal istemini bugün karara bağlayacak. Milyonları ilgilendiren dosyada gözler Yüksek Mahkeme’ye çevrilirken, üzerinde çalışılan yeni formülde nafaka süresinin evlilik süresine göre belirlenmesi ve belirli yılların sonunda sona erdirilmesi öngörülüyor.
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- Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesine ilişkin iptal başvurusunu bugün esastan görüşecek.
- Antalya 12. Aile Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka talep etme hakkı tanıyan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürerek iptal için başvuruda bulunmuştu.
- Mevcut düzenlemede boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek taraf, kusurunun daha ağır olmaması şartıyla diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka talep edebiliyor.
- Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hazırladığı taslakta nafaka süresinin evliliğin uzunluğuna göre belirlenmesi ve 3 ila 10 yıl evli kalanlara 5 ila 12 yıl nafaka ödenmesi öngörülüyor.
- Anayasa Mahkemesi düzenlemeyi iptal edebilir, iptal talebini reddedebilir veya dosyayı ileri bir tarihe erteleyebilir.
Boşanma sonrası süresiz yoksulluk nafakası uygulamasının geleceği bugün netleşebilir. Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan ve boşanan eşe süresiz nafaka talep etme hakkı tanıyan düzenlemeye ilişkin iptal başvurusunu esastan görüşecek.
Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine gündeme alınan dosyada, Mahkeme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz" olarak bağlanmasına imkan veren hükmün Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürmüş ve düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurmuştu.
AYM HANGİ KARARLARI VEREBİLİR?
Yüksek Mahkeme'nin bugün yapacağı değerlendirme sonucunda üç farklı ihtimal bulunuyor:
- Düzenlemenin iptal edilmesi,
- İptal talebinin reddedilmesi,
- Dosyanın ileri bir tarihe ertelenmesi.
Kararın, uzun yıllardır kamuoyunda tartışılan nafaka sistemine ilişkin yeni bir dönemin kapısını aralayıp aralamayacağı merak konusu.
MEVCUT DÜZENLEME NE DİYOR?
Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine göre, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek taraf, kusurunun daha ağır olmaması şartıyla diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka talep edebiliyor.
Mevcut sistemde nafakanın ne kadar süreyle ödeneceğine ilişkin bir üst sınır bulunmuyor.
SÜRELİ NAFAKA FORMÜLÜ MASADA
Öte yandan hükümetin yargı reformu çalışmaları kapsamında nafaka sisteminde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlıklar sürüyor. Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları ve AK Parti'nin hazırladığı taslakta, nafaka süresinin evliliğin uzunluğuna göre belirlenmesi öngörülüyor.
Taslakta yer alan formüle göre:
- 3 yıl evli kalanlara 5 yıl,
- 5 yıl evli kalanlara 7 yıl,
- 10 yıl evli kalanlara 12 yıl
Nafaka ödenmesi planlanıyor. Belirlenen sürenin sonunda nafakanın sona erdirilmesi hedefleniyor.
SOSYAL DESTEK MEKANİZMASI GÜNDEMDE
Düzenleme hazırlıklarında, nafakanın sona ermesi nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin sosyal yardım mekanizmalarıyla giderilmesi de değerlendiriliyor.
Ayrıca çekişmeli boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla, davaların uzamasına neden olan bazı ihtilaf konularının ayrı süreçlerde ele alınması üzerinde de çalışıldığı belirtiliyor.
AYM'nin vereceği karar yalnızca nafaka uygulamasını değil, boşanma hukukuna ilişkin yürütülen reform çalışmalarını da doğrudan etkileyebilecek nitelikte.