Hatta Hollanda Başbakanı Rob Jetten var! Başkan Erdoğan'dan AB ve Gazze vurgusu | Yeni görevini tebrik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Jetten'i yeni görevi nedeniyle tebrik eden Erdoğan; iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel çatışmalar, Türkiye-AB ilişkileri ve Gazze’deki durum da dahil olmak üzere küresel meseleleri ele aldı.
Liderler, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Jetten'i yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, Hollanda'yla yeni dönemde de diyalog ve iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğimizi belirtti.
AB VE GAZZE MESAJI
Başkan Erdoğan, Türkiye olarak bölgemizdeki çatışma süreçlerini sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüğümüzü, bilhassa jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gereğini ortaya koydu.
Başkan Erdoğan, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de işaret ederek, bölgeye kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu belirtti.