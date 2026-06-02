Hatta Hollanda Başbakanı Rob Jetten var! Başkan Erdoğan'dan AB ve Gazze vurgusu | Yeni görevini tebrik etti

Erdoğan, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeleri hatırlatarak bölgede kalıcı barış için Hollanda'nın desteğinin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin bölgedeki çatışmaları sonlandırmak için çalıştığını belirten Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin kapsamlı ve kurumsal bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Jetten'i yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek Türkiye ile Hollanda arasında diyalog ve iş birliğini güçlendirme hedefini vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkiler ve bölgesel-küresel konuları ele aldı.

Liderler, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan görüşmede, Jetten'i yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, Hollanda'yla yeni dönemde de diyalog ve iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğimizi belirtti.

AB VE GAZZE MESAJI

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak bölgemizdeki çatışma süreçlerini sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüğümüzü, bilhassa jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gereğini ortaya koydu.

Başkan Erdoğan, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de işaret ederek, bölgeye kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel