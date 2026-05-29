FETÖ sınav davasında kritik karar: Beraat Yargıtay’dan döndü

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmalarda dikkat çeken bir karar daha çıktı. Polis memuru olarak görev yaparken 28 Mart 2010'da yapılan Komiser Yardımcılığı sınavına girip başarılı olan sanık hakkında verilen beraat kararı, Yargıtay'dan döndü.

İPTAL EDİLEN TÜM SORULARI DOĞRU BİLDİ

Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre, ilk derece mahkemesi, sanığı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, delillerin kesin ve yeterli olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, bilirkişi raporları ve tanık beyanlarına dikkat çekti. Kararda, sanığın iptal edilen 13 sorunun tamamını doğru yanıtladığı, zor kategoride yer alan soruların tümünü yaptığı ve analizlerde "çok kuvvetli şüpheli" grubunda değerlendirildiği belirtildi.

BERAAT KARARI BOZULDU

Yargıtay kararında, sanığın sınav sorularını önceden temin ederek sınavı kazandığı, bu yolla rütbe ve maaş avantajı elde ettiği, kamu kurumunu ise zincirleme şekilde zarara uğrattığının sabit olduğu ifade edildi.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını oy birliğiyle bozdu.

