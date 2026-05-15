İstanbul merkezli 5 ilde “change” operasyonu: 24 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, kullanılmaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak " change" yöntemiyle piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilerin ağı çökertildi.

24 şüpheli gözaltına alındı.

HACİZLİ ARAÇLARI PİYASAYA SÜRDÜLER

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, oto hırsızlığına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçlara ait fabrikasyon seri numaralarını yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli, yakalamalı araçların üzerine uyarlayarak "change" işlemi yaptığı tespit edildi.