İstanbul merkezli 5 ilde “change” operasyonu: 24 şüpheli yakalandı
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hacizli ve yakalamalı araçlara sahte şasi ile motor numarası uyarlanarak “change” yöntemiyle piyasaya sürülen araçlara yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturmada, trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının başka araçlara aktarıldığı belirlenirken, eş zamanlı baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı, “change” yapıldığı tespit edilen 40 araç muhafaza altına alındı.
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, kullanılmaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak "change" yöntemiyle piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilerin ağı çökertildi.
Emniyet ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında 24 şüpheli gözaltına alınırken, üzerinde "change" işlemi yapıldığı tespit edilen 40 araç muhafaza altına alındı.
HACİZLİ ARAÇLARI PİYASAYA SÜRDÜLER
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, oto hırsızlığına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçlara ait fabrikasyon seri numaralarını yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli, yakalamalı araçların üzerine uyarlayarak "change" işlemi yaptığı tespit edildi.
Bu yöntemle "change" yaptıkları araçları üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
24 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında "change" yapıldığı belirlenen 40 araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Soruşturma sürüyor.