Külliye'de "güven mektubu" mesaisi: Başkan Erdoğan 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler Büyükelçisi Jamie Ramon Torre Ascalon JR, Kenya Büyükelçisi Anthony Mwaniki Muchiri, Kolombiya Büyükelçisi Yenniffer Edilma Parra Moscoso, Peru Büyükelçisi Luz Betty Caballero Morales ve Rusya Büyükelçisi Sergey Vasilievich Vershinin'i kabul etti. Elçiler Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler, Kenya, Kolombiya, Peru ve Rusya büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Filipinler Büyükelçisi Jamie Ramon Torre Ascalon JR, Kenya Büyükelçisi Anthony Mwaniki Muchiri, Kolombiya Büyükelçisi Yenniffer Edilma Parra Moscoso, Peru Büyükelçisi Luz Betty Caballero Morales ve Rusya Büyükelçisi Sergey Vasilievich Vershinin, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Peru Büyükelçisi Luz Betty Caballero Morales (solda) Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu (Haberin görselleri AA'dan alındı)

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Rusya Büyükelçisi Sergey Vasilievich Vershinin (solda) Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Vershinin, elçilik mensupları ve aile fertleri, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi

ELÇİLERLE AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

