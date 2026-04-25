Antalya'da gerçekleştirilen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları'nda öğrenciler, 18-22 Kasım tarihleri arasında İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katılmak için yarıştı.
Mustafa Deniz Biçer, 4. sınıflar kategorisinde Dünya Birincisi oldu. Biçer gibi Kutay Siyami Gelegen ve Ege Traş da kategorilerinde dünya birincisi olurken, Reyyan Ünal ise kendi kategorisinde dünya üçüncülüğünü elde etti. Tarsus Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, bilimin ve azmin buluştuğu bu anlamlı başarının öğrencilerin disiplinli çalışması ve öğretmenlerin özverisinin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.
Anteplioğlu, "Tarsus BİLSEM olarak, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye ve uluslararası platformlarda ülkemizi gururla temsil etmeye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. Tarsus'un eğitim alanındaki yükselen başarısını bir kez daha ortaya koyan bu sonuçlar, kentte büyük gurur ve sevinçle karşılandı. Öğrenciler ve onları yetiştiren öğretmen Cemile Göçmen, elde ettikleri üstün başarı dolayısıyla tebrik edildi.