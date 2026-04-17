Uzmanlar, ailelerin çocukların dijital yaşamını bilinçli takip etmesi gerektiğini ve hayvana zarar verme gibi erken uyarı sinyallerinin dikkate alınmasının önemini vurguladı.

Prof. Dr. Tunay Kamer, Discord ve Telegram gibi platformlarda gençlerin tehlikeli bilgilere ulaştığını, TikTok ve YouTube algoritmalarının ise şiddet içeriklerini beslediğini ifade etti.

Antalya'da düzenlenen kongrede uzmanlar, Urfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından dijital oyunlar, sosyal medya ve dizilerin çocukları şiddete yönlendirdiğini belirtti.

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, suça sürüklenen çocuk sayısında bir önceki yıla göre %13,3'lük artış olduğunu açıkladı.

Türk Pediatri Kurumu'nun "Umudun adı: Çocuk" çağrısıyla Antalya'da düzenlediği ve yaklaşık 3 bin doktorun katıldığı kongreye, okul katliamlarının gölgesi düştü. Çocuk sağlığı için toplanan uzmanlar, Türkiye'de çocuklara yönelik şiddet, suça sürüklenme ve dijital tehditleri masaya yatırdı.

Önce Urfa'da, ardından Kahramanmaraş'ta yaşanan okul katliamları Türkiye'yi sarstı. Çocukların hedef alındığı saldırıların ardından gözler yalnızca güvenlik zafiyetine değil, çocukları şiddete sürükleyen dijital ve sosyal ortamların etkisine çevrildi.

ŞİDDET KARTOPU GİBİ BÜYÜYOR

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, tabloyu net ortaya koydu:

"Şiddet ortamı kartopu gibi büyüyor. 2023'ten 2024'e yaklaşık yüzde 10'luk bir artış söz konusu" dedi.

Kasapçopur, suça sürüklenen çocuk sayısındaki artışın daha da çarpıcı olduğunu vurgulayarak,

"Bu grupta yüzde 13,3'lük bir artış var. Mağdur çocuk sayısı yüzde 6,8 arttı" ifadelerini kullandı.

Suç türlerine bakıldığında ise en dikkat çekici başlık:

Çocukların birbirine uyguladığı şiddet.

"Çocukların birbirine yönelik fiziksel şiddet uygulaması giderek artıyor" diyen Kasapçopur, tehlikenin boyutunu şöyle anlattı:

"Birini görmezden gelmek, kötü davranmak, yoksun bırakmak da şiddettir"

"MAFYA DİZİLERİ ÇEKİLMEMELİ"

Kasapçopur, çocukların şiddetle erken yaşta temas ettiğini belirterek açık çağrı yaptı:

"Denetimsiz olarak ortaya çıkan çocukların silahlanması durdurulmalı. Çocuklar kitapla dolaşmalıdır. Ayrıca RTÜK'ü göreve davet ediyoruz. Mafya dizileri çekilmemeli"

Dijital oyunlara da dikkat çeken Kasapçopur, "Çocuklar aldıkları canlarla oyun kazanıyor" dedi.

ŞİDDETİN YENİ MERKEZİ: DİJİTAL DÜNYA

Uzmanlara göre tehlike artık sadece sokakta değil.

Kasapçopur, "Siber zorbalık, çocukları farklı istismar ve şiddet türleriyle karşı karşıya bırakıyor. Şiddetin öğrenildiği alanlardan biri de dijital platformlar haline geldi" diyerek alarm verdi.

Dijital platformlar üzerinden çocukların şiddete yönlendirilmiş olabileceğine dair iddialara da değinen Kasapçopur,

"Bu konuda net bir bilgimiz yok. Ancak bu tür yapıların ve oyunların varlığına dair duyumlar bulunuyor. Bu ihtimal göz ardı edilmemeli ve mutlaka araştırılmalı" dedi.

"BU BİR İNTİHAR SALDIRISI"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Burak Doğangün, okul katliamlarına ilişkin sert bir analiz yaptı: "Bu toplu katliamlar ülkemizde görülmüyordu" diyen Doğangün, şu ifadeleri kullandı: "Bu tarz toplu eylemlerde kişiler eylemin sonunda öleceklerini biliyorlar. Bu aslında intihar saldırısı. Hepimiz suçluyuz ve hepimiz risk altındayız. Benim çocuğumda olmaz düşüncesi tamamen bir inkardır."