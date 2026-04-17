CANLI YAYIN
Geri

Uzmanlar uyardı: Dijital oyunlar şiddeti tetikliyor!

Urfa ve Kahramanmaraş’taki saldırılar sonrası korkutan tablo ortaya çıktı. Uzmanlara göre çocuklar şiddeti oyunlarla öğreniyor, karanlık dijital ağlarda daha da sertleşiyor. “Şiddet kartopu gibi büyüyor… Bu artık bir nesil krizi.”

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, suça sürüklenen çocuk sayısında bir önceki yıla göre %13,3'lük artış olduğunu açıkladı.
  • Antalya'da düzenlenen kongrede uzmanlar, Urfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından dijital oyunlar, sosyal medya ve dizilerin çocukları şiddete yönlendirdiğini belirtti.
  • Prof. Dr. Tunay Kamer, Discord ve Telegram gibi platformlarda gençlerin tehlikeli bilgilere ulaştığını, TikTok ve YouTube algoritmalarının ise şiddet içeriklerini beslediğini ifade etti.
  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Burak Doğangün, okul katliamlarını "intihar saldırısı" olarak nitelendirerek toplumsal sorumluluğa dikkat çekti.
  • Uzmanlar, ailelerin çocukların dijital yaşamını bilinçli takip etmesi gerektiğini ve hayvana zarar verme gibi erken uyarı sinyallerinin dikkate alınmasının önemini vurguladı.

Önce Urfa'da, ardından Kahramanmaraş'ta yaşanan okul katliamları Türkiye'yi sarstı. Çocukların hedef alındığı saldırıların ardından gözler yalnızca güvenlik zafiyetine değil, çocukları şiddete sürükleyen dijital ve sosyal ortamların etkisine çevrildi.

Türk Pediatri Kurumu'nun "Umudun adı: Çocuk" çağrısıyla Antalya'da düzenlediği ve yaklaşık 3 bin doktorun katıldığı kongreye, okul katliamlarının gölgesi düştü. Çocuk sağlığı için toplanan uzmanlar, Türkiye'de çocuklara yönelik şiddet, suça sürüklenme ve dijital tehditleri masaya yatırdı.

ŞİDDET KARTOPU GİBİ BÜYÜYOR

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, tabloyu net ortaya koydu:
"Şiddet ortamı kartopu gibi büyüyor. 2023'ten 2024'e yaklaşık yüzde 10'luk bir artış söz konusu" dedi.

Kasapçopur, suça sürüklenen çocuk sayısındaki artışın daha da çarpıcı olduğunu vurgulayarak,
"Bu grupta yüzde 13,3'lük bir artış var. Mağdur çocuk sayısı yüzde 6,8 arttı" ifadelerini kullandı.

Suç türlerine bakıldığında ise en dikkat çekici başlık:
Çocukların birbirine uyguladığı şiddet.

"Çocukların birbirine yönelik fiziksel şiddet uygulaması giderek artıyor" diyen Kasapçopur, tehlikenin boyutunu şöyle anlattı:
"Birini görmezden gelmek, kötü davranmak, yoksun bırakmak da şiddettir"

"MAFYA DİZİLERİ ÇEKİLMEMELİ"

Kasapçopur, çocukların şiddetle erken yaşta temas ettiğini belirterek açık çağrı yaptı:
"Denetimsiz olarak ortaya çıkan çocukların silahlanması durdurulmalı. Çocuklar kitapla dolaşmalıdır. Ayrıca RTÜK'ü göreve davet ediyoruz. Mafya dizileri çekilmemeli"

Dijital oyunlara da dikkat çeken Kasapçopur, "Çocuklar aldıkları canlarla oyun kazanıyor" dedi.

ŞİDDETİN YENİ MERKEZİ: DİJİTAL DÜNYA

Uzmanlara göre tehlike artık sadece sokakta değil.

Kasapçopur, "Siber zorbalık, çocukları farklı istismar ve şiddet türleriyle karşı karşıya bırakıyor. Şiddetin öğrenildiği alanlardan biri de dijital platformlar haline geldi" diyerek alarm verdi.

Dijital platformlar üzerinden çocukların şiddete yönlendirilmiş olabileceğine dair iddialara da değinen Kasapçopur,
"Bu konuda net bir bilgimiz yok. Ancak bu tür yapıların ve oyunların varlığına dair duyumlar bulunuyor. Bu ihtimal göz ardı edilmemeli ve mutlaka araştırılmalı" dedi.

"BU BİR İNTİHAR SALDIRISI"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Burak Doğangün, okul katliamlarına ilişkin sert bir analiz yaptı: "Bu toplu katliamlar ülkemizde görülmüyordu" diyen Doğangün, şu ifadeleri kullandı: "Bu tarz toplu eylemlerde kişiler eylemin sonunda öleceklerini biliyorlar. Bu aslında intihar saldırısı. Hepimiz suçluyuz ve hepimiz risk altındayız. Benim çocuğumda olmaz düşüncesi tamamen bir inkardır."

ERKEN UYARI SİNYALLERİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Uzm. Dr. Gizem Durcan, riskin çoğu zaman göz ardı edildiğini söyledi: "Çocukların dijital içeriklere erişiminin kontrolsüz hale gelmesi riskleri artırdı"

Durcan'a göre şu davranışlar kritik uyarı sinyali:

  • Hayvana zarar verme
  • Okulda zorbalık
  • Sosyal izolasyon
  • Aileyle iletişim kopukluğu

Ancak çoğu vakada bu işaretler dikkate alınmıyor.

"BUZDAĞININ SADECE ÜSTÜNÜ GÖRÜYORUZ"

Durcan, suça karışan çocukların yalnızca yaptıkları eylemle değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Görünen tablo buzdağının sadece üst kısmı" dedi.

Ergenlik dönemine dikkat çeken Durcan, bu süreçte çocukların daha dürtüsel, kontrolsüz ve riskli davranışlara açık olduğunu belirtti. Tedavi edilmemiş psikiyatrik sorunların da suça eğilimi artırabileceği uyarısında bulundu.

ŞİDDET OYUNLA NORMALLEŞİYOR

SABAH'a konuşan Prof. Dr. Tunay Kamer, dijital oyunların şiddeti sistematik şekilde normalleştirdiğini söyledi.

GTA (Grand Theft Auto), Call of Duty ve PUBG gibi oyunlarda sistemin açık olduğunu belirten Kamer,
oyuncuların sürekli bir "öldür ya da öl" döngüsüne sokulduğunu ifade etti.

Fortnite gibi oyunlarda ise hayatta kalmanın tek başarı ölçütü haline geldiğini vurguladı.

Kamer uyardı: "Şiddet tekrarlandıkça sıradanlaşır, ödüllendirildikçe de meşrulaşır"

KARANLIK DİJİTAL AĞLAR: ŞİDDET ÖĞRETİLİYOR

Tehlike sadece oyunlarla sınırlı değil.

Kamer'e göre Discord, Telegram ve Reddit gibi platformlarda kurulan kapalı topluluklar:

Denetimsiz yapılar oluşturuyor

Gençler arasında statü baskısı yaratıyor

Dışlanma ve aşağılanmayı artırıyor

Agresif dili normalleştiriyor

Ve en kritik uyarı:
Bu ortamlarda gençler silah kullanımı ve patlayıcı yapımı gibi tehlikeli bilgilere kolayca ulaşabiliyor.

ALGORİTMALAR ŞİDDETİ BESLİYOR

Kamer, TikTok ve YouTube gibi platformların çalışma sistemine de dikkat çekti:

"Şiddet içeriklerine bir kez yönelen gençler benzer içeriklerle sürekli karşılaşıyor"

Bu durumun "algoritmik yankı odası" oluşturduğunu belirten Kamer, gençlerin gerçeklik algısının bozulduğunu söyledi.

Sonuç ise net:
Dünya daha tehditkâr algılanıyor, şiddete karşı duyarlılık azalıyor.

EN KIRILGAN GENÇLER EN BÜYÜK RİSKTE

Akran zorbalığına maruz kalan, aile içinde iletişim sorunu yaşayan veya yalnız hisseden çocukların bu dijital ortamda çok daha hızlı savrulduğunu belirten Kamer, şu uyarıyı yaptı:

"Öfke burada besleniyor, normalleşiyor ve zamanla davranışa dönüşme eşiğine geliyor"

"ÇOCUKLAR ARTIK EKRANIN İÇİNDE YALNIZ"

Kamer'in en çarpıcı tespiti:
"Çocuklar artık sadece sokakta değil, ekranın içinde de yalnız kalabiliyor."

AİLELERE KRİTİK UYARI

Uzmanlara göre çözüm yasak değil, bilinçli takip.

Durcan, "Çocuğu anlamak, duygusunu kabul etmek, ardından çözüm üretmek gerekir" dedi.

Ailelerin çocukların dijital ve sosyal yaşamından haberdar olması gerektiğini vurguladı.

İKİNCİL TRAVMA TEHLİKESİ

Uzmanlar ayrıca önemli bir uyarıda bulundu:

Şiddet görüntülerine sürekli maruz kalan çocuklarda "ikincil travma" gelişebiliyor.

Özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların bu içeriklerden uzak tutulması gerektiği belirtildi.

SONUÇ: BU BİR NESİL KRİZİ

Ortaya çıkan tabloya göre sorun sadece bireysel değil.

  • Şiddet artıyor
  • Dijital dünya bunu hızlandırıyor
  • Çocuklar yalnızlaşıyor

Ve en kritik gerçek:
Bu kriz sandığımızdan çok daha büyük.

