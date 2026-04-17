Erzincan Üzümlü sallandı! En son nerede deprem oldu? AFAD deprem listesi

AFAD’dan alınan son dakika verilerine göre Erzincan'da merkez üssü Üzümlü olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer yüzeyine oldukça yakın bir noktada gerçekleşen sarsıntı şehir merkezinde ve çevre illerde hissedildi. Sarsıntının ardından Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada can ve mal kaybı olmadığı kaydedildi. İşte depremin tüm teknik detayları ve etkilediği bölgeler...

  • Erzincan'ın Üzümlü ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem 17 Nisan 2026 tarihinde saat 15:40:09'da 10.94 kilometre derinlikte gerçekleşti.
  • Sarsıntı en yoğun olarak Erzincan Merkez ilçesine bağlı Küçükkadağan, Büyük Kadağan ve Fırat Mahallesi'nde hissedildi.
  • Deprem merkezi Erzincan il merkezine 19.87 kilometre, Tunceli'ye 61.18 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
  • AFAD raporunda herhangi bir mal veya can kaybı bilgisi yer almadı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre hazırlanan raporda sarsıntının büyüklüğü ve etkilediği noktalar paylaşıldı.

SARSINTININ DETAYLARI NE?

  • Büyüklük: 4.1 (Mw)

  • Yer: Üzümlü (Erzincan)

  • Tarih ve Saat: 17 Nisan 2026, 15:40:09

  • Derinlik: 10.94 KM (Yüzeye yakın)

  • Koordinatlar: 39.6483 Enlem / 39.6714 Boylam

Yukarıdaki basın metni Erzincan Valiliği X hesabından servis edilmiştir.

Erzincan Valiliği'nden açıklama geldi

Bugün öğleden sonra Erzincan Üzümlü'de kaydedilen 4.1'lik sarsıntının ardından Erzincan Valiliği'nden açıklama geldi. X hesabından paylaşılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

17.04.2026 tarihi saat 15.40 sıralarında merkez üssü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EN ÇOK HİSSEDİLEN YERLEŞİM YERLERİ HANGİLERİ?

Deprem merkezine en yakın yerleşim yerlerinin Erzincan Merkez ilçesine bağlı olduğu görülüyor. Sarsıntının en yoğun hissedildiği bölgeler şunlardır:

Yerleşim YeriMesafe (KM)
Küçükkadağan1.39
Büyük Kadağan1.46
Fırat Mahallesi1.74
İstasyon2.43
Süleymanlı2.47

ÇEVRE İLLERE MESAFESİ NEDİR?

Sarsıntı sadece Erzincan merkezinde değil, komşu illerde de kaydedildi. Merkezin illere olan uzaklıkları şu şekildedir:

  • Erzincan: 19.87 KM

  • Tunceli: 61.18 KM

  • Bayburt: 82.64 KM

  • Gümüşhane: 91.60 KM

  • Bingöl: 110.79 KM

Not: 4.1 büyüklüğündeki depremler genellikle "hafif şiddetli" olarak sınıflandırılır ancak yüzeye yakınlığı (10.94 km) nedeniyle sarsıntı net bir şekilde hissedilmiş olabilir. Şu an için herhangi bir mal veya can kaybı bilgisi raporda yer almamaktadır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Özellikle Girit Adası ve Erzincan merkezli sarsıntıların 4.0 büyüklüğünün üzerinde olduğu kaydedildi.

Tarih (TS)YerBüyüklükDerinlik (Km)
2026-04-17 15:56:01Merkez (Bilecik)2.4 ML9.14
2026-04-17 15:51:58Ege Denizi2.6 ML14.13
2026-04-17 15:47:21Ege Denizi, Girit Adası4.1 MW4.62
2026-04-17 15:40:09Üzümlü (Erzincan)4.1 MW10.94
2026-04-17 15:16:00Sındırgı (Balıkesir)1.5 ML7.00
2026-04-17 14:33:27Göksun (Kahramanmaraş)2.6 ML7.00
2026-04-17 14:32:14Türkoğlu (Kahramanmaraş)1.3 ML7.00
2026-04-17 13:56:41Karaburun (İzmir)1.7 ML6.87
