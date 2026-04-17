Erzincan Valiliği'nden açıklama geldi

Bugün öğleden sonra Erzincan Üzümlü'de kaydedilen 4.1'lik sarsıntının ardından Erzincan Valiliği'nden açıklama geldi. X hesabından paylaşılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

17.04.2026 tarihi saat 15.40 sıralarında merkez üssü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.