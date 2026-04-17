Erzincan'ın Üzümlü ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre hazırlanan raporda sarsıntının büyüklüğü ve etkilediği noktalar paylaşıldı.
SARSINTININ DETAYLARI NE?
Büyüklük: 4.1 (Mw)
Yer: Üzümlü (Erzincan)
Tarih ve Saat: 17 Nisan 2026, 15:40:09
Derinlik: 10.94 KM (Yüzeye yakın)
Koordinatlar: 39.6483 Enlem / 39.6714 Boylam
Erzincan Valiliği'nden açıklama geldi
Bugün öğleden sonra Erzincan Üzümlü'de kaydedilen 4.1'lik sarsıntının ardından Erzincan Valiliği'nden açıklama geldi. X hesabından paylaşılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:
17.04.2026 tarihi saat 15.40 sıralarında merkez üssü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EN ÇOK HİSSEDİLEN YERLEŞİM YERLERİ HANGİLERİ?
Deprem merkezine en yakın yerleşim yerlerinin Erzincan Merkez ilçesine bağlı olduğu görülüyor. Sarsıntının en yoğun hissedildiği bölgeler şunlardır:
|Yerleşim Yeri
|Mesafe (KM)
|Küçükkadağan
|1.39
|Büyük Kadağan
|1.46
|Fırat Mahallesi
|1.74
|İstasyon
|2.43
|Süleymanlı
|2.47
ÇEVRE İLLERE MESAFESİ NEDİR?
Sarsıntı sadece Erzincan merkezinde değil, komşu illerde de kaydedildi. Merkezin illere olan uzaklıkları şu şekildedir:
Erzincan: 19.87 KM
Tunceli: 61.18 KM
Bayburt: 82.64 KM
Gümüşhane: 91.60 KM
Bingöl: 110.79 KM
Not: 4.1 büyüklüğündeki depremler genellikle "hafif şiddetli" olarak sınıflandırılır ancak yüzeye yakınlığı (10.94 km) nedeniyle sarsıntı net bir şekilde hissedilmiş olabilir. Şu an için herhangi bir mal veya can kaybı bilgisi raporda yer almamaktadır.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Özellikle Girit Adası ve Erzincan merkezli sarsıntıların 4.0 büyüklüğünün üzerinde olduğu kaydedildi.
|Tarih (TS)
|Yer
|Büyüklük
|Derinlik (Km)
|2026-04-17 15:56:01
|Merkez (Bilecik)
|2.4 ML
|9.14
|2026-04-17 15:51:58
|Ege Denizi
|2.6 ML
|14.13
|2026-04-17 15:47:21
|Ege Denizi, Girit Adası
|4.1 MW
|4.62
|2026-04-17 15:40:09
|Üzümlü (Erzincan)
|4.1 MW
|10.94
|2026-04-17 15:16:00
|Sındırgı (Balıkesir)
|1.5 ML
|7.00
|2026-04-17 14:33:27
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2.6 ML
|7.00
|2026-04-17 14:32:14
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|1.3 ML
|7.00
|2026-04-17 13:56:41
|Karaburun (İzmir)
|1.7 ML
|6.87