17 Nisan 2026 Cuma hutbesi yayımlandı: Diyanet’ten birlik ve çocukları koruma çağrısı

17 Nisan Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. “Birbirimize kenetlenelim, sorumluluklarımızı idrak edelim” başlığıyla okunan hutbede, hafta içinde yaşanan acı olaylara değinilerek hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için rahmet, yaralılar için şifa dileğinde bulunuldu. Hutbede, toplum olarak birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanırken, özellikle zor zamanlarda dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

  • Diyanet İşleri Başkanlığı, 17 Nisan Cuma hutbesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.
  • Hutbede dijital bağımlılıklar, zararlı alışkanlıklar ve olumsuz sosyal etkilerin çocukları ve gençleri kuşatma altına aldığına dikkat çekildi.
  • Anne-babalara çocuklarının arkadaşlıklarına ve dijital mecralarda geçirdikleri vakitlere dikkat etmeleri çağrısı yapıldı.
  • Hutbede kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, medya mensupları, öğretmenler ve toplumun tüm kesimlerinin çocukların yetiştirilmesindeki sorumluluğu vurgulandı.
  • Toplumun birlik ve beraberliğini koruyarak ortak değerler etrafında kenetlenmesinin önemi vurgulandı.

Diyanet'in hutbesinde, ailelerin ve toplumun tüm kesimlerinin çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmesindeki sorumluluğuna işaret edildi. Dijital bağımlılıklar, zararlı alışkanlıklar ve olumsuz sosyal etkilerin gençler üzerindeki risklerine dikkat çekilen metinde, anne-babalara çocuklarıyla daha yakından ilgilenmeleri çağrısı yapıldı. Hutbe, toplumsal huzurun korunması için ortak değerler etrafında kenetlenmenin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

17 NİSAN CUMA HUTBESİ

BİRBİRİMİZE KENETLENELİM SORUMLULUKLARIMIZI İDRAK EDELİM

Muhterem Müslümanlar!
Hafta içinde yüreklerimizi dağlayan, hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden, elem verici hadiseler yaşadık. Öğretmen ve öğrencilerimizi hedef alan saldırılar sebebiyle canlarımız hayattan koparıldı, birçok canımız da yaralandı. Yüce Rabbimizden; hayatlarını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Cenâb-ı Hak, anne-babalarına ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Milletimizin başı sağ olsun.

Aziz Müminler!
Bugünler, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in, "Müminin mümine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir" buyurduğu üzere, milletçe kenetlenme, acıları ve hüzünleri paylaşma, barış ve huzur iklimini muhafaza etme günleridir. Yüce Rabbimizin merhametine, devletimizin basiretine, milletimizin sağduyusuna güvenme günleridir.

Kıymetli Müslümanlar!
Acımız çok büyük. Ancak, dün olduğu gibi bugün de millet olarak el ele, gönül gönüle verip bütün sıkıntılarımızın üstesinden gelebilir, dertlerimize derman olabiliriz. Yeter ki, kötülüğün içimizi karartmasına, birbirimize olan güvenimizi sarsmasına fırsat vermeyelim. Evlatlarımızın; vatan ve mukaddesatına bağlı, imanlı ve ahlaklı bir insan olarak yetişmeleri için daha fazla gayret gösterelim.

Değerli Müminler!
Günümüzde çocuklarımız, çok yönlü bir kuşatma altındadır. Dijital bağımlılıklar, zararlı alışkanlıklar, bilinçsiz tüketim anlayışı, olumsuz iletişim dili evlatlarımızın ruh ve gönül dünyalarını bulandırmaktadır. Hayatın pek çok alanına etki eden bu problemler, yavrularımızı değerlerimize yabancılaştırmakta, onların tertemiz zihinlerini kirletmekte ve kalplerini karartmaktadır. Dolayısıyla; anne ve babalar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, hukukçular, medya mensupları, sanatçılar, yapımcılar, akademisyenler, hocalar, öğretmenler, hasılı millet olarak hepimiz, her zamankinden daha fazla sorumluluklarımızın idrakinde olalım. Yüce Rabbimizin tertemiz fıtratla yarattığı ve bizlere emanet ettiği çocuklarımızın ellerinden tutalım, sığınabilecekleri ilk limanın aileleri olduğunu onlara hissettirelim. Çocuklarımızın kimlerle arkadaşlık ettiklerine, dijital mecralarda nasıl vakit geçirdiklerine dikkat edelim. Yavrularımızı; batıl akımların, şiddet içerikli oyunların insafına bırakmayalım.

Aziz Müslümanlar!
Yüce Rabbimizden; başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere her birimiz için dünya ve ahiret huzuru niyaz ediyoruz.

Hutbemizi Yüce Rabbimizin şu uyarısıyla bitiriyoruz: "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…"

