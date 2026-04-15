İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dijital egemenliğimizi 'Yapay Zeka Kalkanı' yaklaşımıyla güçlendiriyoruz." diyerek dezanformasyonla mücadelede atılan yeni adımı açıkladı.

Dijital alanda "Yapay Zekâ Kalkanı" dönemi

"YAPAY ZEKA SİSTEMLERİNİN GÜVENİLİR BİLGİYLE BESLENMESİ İÇİN YENİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapay zeka sistemlerinin güvenilir bilgiyle beslenmesi için yeni bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Duran şu ifadeleri kullandı:

"Dijital egemenliğimizi 'Yapay Zeka Kalkanı' yaklaşımıyla güçlendiriyoruz. Dezenformasyonla mücadelede kamuda öncü bir adım atıyor, yapay zeka sistemlerinin güvenilir bilgiyle beslenmesi için yeni bir çalışma yürütüyoruz. Bu ay hazırladığımız veri setleriyle, beş farklı büyük dil modeli üzerinde kapsamlı testler gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz bulgular, küresel yapay zeka modellerinin dezenformasyona karşı direnç bakımından hala geliştirilmesi gereken yönleri bulunduğunu ortaya koydu. Bu çerçevede, Dezenformasyonla Mücadele bültenlerimizi büyük dil modelleri için temel ve güvenilir bir başvuru kaynağı haline getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız yapay zeka sistemlerinin, doğrulanmamış iddiaları tekrar etmesini ve dayanağı zayıf verilerle yönlendirilmesini önlemek, ilgili başlıklarda teyit edilmiş bilgiye doğrudan erişimini güçlendirmektir."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin artık yalnızca teknolojiyi kullanan değil, onu doğru veriyle besleyen ve yön veren bir irade ortaya koyduğunu belirten Duran, "Dijital alanda hakikati esas alan bu yaklaşımı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.