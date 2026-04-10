CANLI YAYIN
Geri

Yunanistan'ın Türk korkusu: Işın Karaca’ya milli marş deportu

Işın Karaca, Atina'dan deport edildi. Ünlü şarkıcı, 2024 yılında Gümülcine'deki konserinde "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganını atması nedeniyle bu skandal durumu yaşadığını söyledi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Yunanistan'ın Türk korkusu: Işın Karaca’ya milli marş deportu

Ailesiyle birlikte yaptığı tatil planını gerçekleştirmek isteyen Karaca, sınır kapısında pasaport kontrolünden geçemedi. Eşi ve kızı Yunanistan'a giriş yapabilirken, Işın Karaca yetkililer tarafından durdurularak "deport" edildiğini öğrendi. Işın Karaca'nın turist olarak gittiği ülkede "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin arkasındaki gerçek, 2024 yılında Batı Trakya'da, Gümülcine'de (Komotini) verdiği konsere dayanıyor.


'İZMİR MARŞI'NI SÖYLEDİM'


Karaca'nın konseri sırasında "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" marşını seslendirmesi ve binlerce kişiyle birlikte "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganını atması, Yunan makamlarını rahatsız etmişti. Sanatçının savunmasına göre, bu performans yaşadığı deport krizinin doğrudan nedeni haline getirildi.
Karaca, kendisine verilen belgeleri paylaşarak "2024 yılında Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde İzmir Marşı'nı söylediğim ve 'Ne mutlu Türk'üm diyene' dediğim için ülkeye alınmadım" dedi.

Işın Karaca’ya Atina’da "Deport" şoku

Bu durum sosyal medyada büyük yankı buldu:
Bu Yunanlılar hep kaşınıyor.
Evet ne var ki bunda.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE... Tek hamlelik nefesiniz var. Durun, kızdırmayın bizi.
Büyük yaraları var.
Işın Karaca'yı deport ettiniz de n'oldu? Çok korktuk. Türkler olmasa açsınız aç!

İbrahim Tatlıses AK Partili Yayman'ı türküyle karşıladı: Başkan Erdoğan süreci yakın takipte
SONRAKİ HABER

AK Partili Yayman'dan İbrahim Tatlıses'e ziyaret

 Başkan Erdoğan'dan İsrail'in idam yasasına çok sert tepki: Bu yapılanlar ayrımcılıktır, ırkçılıktır
ÖNCEKİ HABER

Asya ülkelerinden kadın siyasi liderler Türkiye'de!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler