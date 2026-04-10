Ailesiyle birlikte yaptığı tatil planını gerçekleştirmek isteyen Karaca, sınır kapısında pasaport kontrolünden geçemedi. Eşi ve kızı Yunanistan'a giriş yapabilirken, Işın Karaca yetkililer tarafından durdurularak "deport" edildiğini öğrendi. Işın Karaca'nın turist olarak gittiği ülkede "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin arkasındaki gerçek, 2024 yılında Batı Trakya'da, Gümülcine'de (Komotini) verdiği konsere dayanıyor.



'İZMİR MARŞI'NI SÖYLEDİM'



Karaca'nın konseri sırasında "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" marşını seslendirmesi ve binlerce kişiyle birlikte "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganını atması, Yunan makamlarını rahatsız etmişti. Sanatçının savunmasına göre, bu performans yaşadığı deport krizinin doğrudan nedeni haline getirildi.

Karaca, kendisine verilen belgeleri paylaşarak "2024 yılında Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde İzmir Marşı'nı söylediğim ve 'Ne mutlu Türk'üm diyene' dediğim için ülkeye alınmadım" dedi.

Bu durum sosyal medyada büyük yankı buldu:

Bu Yunanlılar hep kaşınıyor.

Evet ne var ki bunda.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE... Tek hamlelik nefesiniz var. Durun, kızdırmayın bizi.

Büyük yaraları var.

Işın Karaca'yı deport ettiniz de n'oldu? Çok korktuk. Türkler olmasa açsınız aç!