Vadeli araç alım satımında büyük dolandırıcılık operasyonu | Bir gecede 160 mağdur

Kocaeli Darıca’da faaliyet gösteren bir oto galeri, vadeli araç alım satımı vaadiyle 160 kişiyi dolandırdı. Operasyonla yakalanan 4 şüpheliden 1’i cezaevine gönderildi. Araçlarını peşinat ve senet karşılığı teslim ettikleri firmanın dükkanı boşaltmasıyla mağdur olan 160 kişi adliyeye koştu. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Vadeli araç alım satımında büyük dolandırıcılık operasyonu | Bir gecede 160 mağdur
  • Kocaeli'nin Darıca ilçesinde vadeli araç alım satımı yapan ETA Oto Grup isimli firma, 160 kişiyi dolandırarak ortadan kayboldu.
  • Firma peşinat ve ileri tarihli senet karşılığında araçları aldıktan sonra iş yerini boşaltarak kayıplara karıştı.
  • Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Kocaeli ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Operasyonda 4 şüpheli yakalandı ve yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile 30 fişek ele geçirildi.
  • Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde vadeli araç alım satımı yapan bir işletme, 160 kişiyi mağdur ederek kayıplara karıştı.

İLERİ TARİHLİ SENEYLE KANDIRDILAR

İddialara göre Darıca ilçesinde faaliyet gösteren "ETA Oto Grup" isimli firma, peşinat ve ileri tarihli senet karşılığında araçları teslim aldıktan kısa süre sonra iş yerini boşaltarak ortadan kayboldu.

Uzun süre güven telkin ederek müşteri toplayan firmanın, bir gecede gerçekleştirdiği vurgunla 160 kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde onlarca kişiden peşinat ve vadeli senetle araç alıp bir gecede dükkanı boşaltan firmanın yetkileri, sosyal medyadan ʺtehdit ediliyoruz, yurt dışına çıktıkʺ açıklaması yaptı. Dolandırıldıklarını iddia ederek soluğu adliyede alan araç sahipleri duruma isyan etti. (Fotoğraflar: İHA)

KOCAELİ VE BALIKESİR'DE OPERASYON

Mağdurların Gebze Adliyesi'ne giderek nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi olması üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Şirketle bağlantılı 3 şüpheli Kocaeli'de, 1 şüpheli ise Balıkesir'de yakalandı.

Vadeli araç alım satımında büyük dolandırıcılık operasyonu | Bir gecede 160 mağdur-3

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi. Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emekli polis eşini parçalara bölen kadın çöp konteynerine atıp "kayıp" ihbarında bulundu!
SONRAKİ HABER

Eşini parçalara bölüp kayıp ihbarında bulundu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler