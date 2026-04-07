Operasyonda 4 şüpheli yakalandı ve yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile 30 fişek ele geçirildi.

Uzun süre güven telkin ederek müşteri toplayan firmanın, bir gecede gerçekleştirdiği vurgunla 160 kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü.

İddialara göre Darıca ilçesinde faaliyet gösteren "ETA Oto Grup" isimli firma, peşinat ve ileri tarihli senet karşılığında araçları teslim aldıktan kısa süre sonra iş yerini boşaltarak ortadan kayboldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde vadeli araç alım satımı yapan bir işletme, 160 kişiyi mağdur ederek kayıplara karıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Şirketle bağlantılı 3 şüpheli Kocaeli'de, 1 şüpheli ise Balıkesir'de yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi. Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.