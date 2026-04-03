İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla kolluk kuvvetleri, arama, yol kontrolü ve resmi işlemlerde basın kartını ibraz eden gazetecilerden ayrıca kimlik belgesi istemeyecek.



Bakan Çiftçi'nin imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile valiliklere "Basın Kartı" konulu yazı gönderildi.



Yazıda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca verilen basın kartının, basın mensuplarının mesleki çalışmalarını yerine getirirken kendilerine birtakım yetki ve ayrıcalıklar sağladığı belirtildi.

BASIN KARTI RESMİ NİTELİKTE KİMLİK BELGESİ



Basın kartının, bilgiye erişim hakkı, haberleşme hürriyeti ve kamusal denetim mekanizmalarının işletilmesi noktasında önem arz ettiği vurgulanan yazıda, 13 Ekim 2022'de 5187 Sayılı Basın Kanunu'nda yapılan değişiklikle, "basın kartının resmi nitelikte bir kimlik belgesi" olduğu hükmünün eklendiği anımsatıldı.

Yazıda, Basın Kartı Yönetmeliği'nin 4 ve 5'inci maddelerinde de basın kartlarının, İletişim Başkanlığınca verilen ve tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi nitelikte bir kimlik belgesi şeklinde nitelendirildiği kaydedildi.



Söz konusu kanun ve yönetmelik hükümlerine göre "resmi kimlik belgesi" statüsüne sahip basın kartlarının kimlik tespiti süreçlerinde kullanıldığına işaret edilen yazıda Bakan Çiftçi, "Bu kapsamda usulüne uygun olarak düzenlenmiş basın kartını ibraz eden kişilerden kolluk birimlerince ayrıca bir kimlik belgesi ibraz etmelerinin istenmemesi" talimatı verdi.



Öte yandan, Bakan Çiftçi'nin, arama, yol kontrolü ve resmi işlem uygulamalarında yaşanan sorunlar nedeniyle gazetecilerden gelen bildirimler üzerine bu yönde talimat verdiği öğrenildi.