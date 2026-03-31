Ankara’da kritik Gazze zirvesi: MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle masada | Başkan Erdoğan'a özel teşekkür

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da Hamas Siyasi Büro Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Gazze’deki insani kriz, Batı Şeria’daki yerleşimci şiddeti ve Mescid-i Aksa’ya yönelik kısıtlamalar ele alınırken, İsrail’in Gazze Barış Planı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye’nin diplomatik çabaları dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Ankara’da kritik Gazze zirvesi: MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle masada | Başkan Erdoğan'a özel teşekkür

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki HAMAS heyeti ile bir araya geldi.

Ankara’da kritik Gazze zirvesi: MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle masada | Başkan Erdoğan'a özel teşekkür-2

Yapılan görüşmede Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve süregelen insani krize değinilmiştir. Batı Şeria'da yaşanan yerleşimci terörü ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya uygulanan kısıtlamalar gündeme geldi.

İsrail'in Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiğinin altı çizilmiştir. Ayrıca Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına dair detaylı değerlendirmeler yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile Ankara'da görüştü.

BAKAN FİDAN DA BİR ARAYA GELDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü.

