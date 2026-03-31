Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki HAMAS heyeti ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmede Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve süregelen insani krize değinilmiştir. Batı Şeria'da yaşanan yerleşimci terörü ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya uygulanan kısıtlamalar gündeme geldi.

İsrail'in Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiğinin altı çizilmiştir. Ayrıca Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına dair detaylı değerlendirmeler yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.