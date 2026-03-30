Uşak soruşturmasında 4 gözaltı daha! Zanlılara sağlık kontrolü

Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Uşak soruşturmasında 4 gözaltı daha! Zanlılara sağlık kontrolü
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 13 zanlı gözaltına alındı.
  • 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyonlar genişleyerek devam ediyor.

Soruşturma sürecine ilişkin edinilen bilgilere göre, Uşak'ta 4 kişinin daha gözaltına alındığını ve şüphelilerin İstanbul'a getirileceğini belirtti. 27 Mart tarihinde Uşak, Kocaeli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

YALIM'IN MATERYALLERİNE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait Kaşbelen köyü yakınlarındaki otel, restoran, disko ve barda jandarma ve polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

El konulan materyallerin 8 bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 cd ve 2 kamera kayıt cihazı olduğu öğrenildi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda Yalım'a ait Uşak'taki 4 işletmeye operasyon düzenlendi. (Fotoğraf: AA)

