İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyonlar genişleyerek devam ediyor.

Soruşturma sürecine ilişkin edinilen bilgilere göre, Uşak'ta 4 kişinin daha gözaltına alındığını ve şüphelilerin İstanbul'a getirileceğini belirtti. 27 Mart tarihinde Uşak, Kocaeli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.