Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2017 yılında hayata geçirilen ve küresel bir markaya dönüşen Sıfır Atık projesi, bugüne kadar sağladığı 365 milyar liralık ekonomik kazanç ve milyonlarca ağacı kurtaran çevreci etkisiyle Türkiye'nin geleceğine nefes oldu.



Takvim'den Muhammed Uzun'un haberine göre toplanan atıklardan elde edilen kazanımlar sayesinde 270 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı.



GERİ KAZANIMDA TARİHİ YÜKSELİŞ:



Bu miktar, yaklaşık 54 milyon hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer bir tasarruf anlamına geliyor. Ayrıca geri dönüşüm uygulamalarıyla 2 trilyon litre su tasarrufu sağlandı; bu miktar İstanbul'un yaklaşık iki yıllık su tüketimine denk geliyor.



Bunun yanında 60 milyar litre petrol tasarrufu elde edilerek enerji kaynaklarının korunmasına katkı sağlandı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2017'de başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 90 milyon ton atık geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.



613 MİLYON AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ:



Bugüne kadar geri dönüştürülen 36,1 milyon ton kağıt-karton, 10,2 milyon ton plastik, 3,5 milyon ton cam, 9,6 milyon ton metal ve 30,6 milyon ton organik atık yeniden işlenerek ekonomiye kazandırıldı. Toplam ekonomik katkının 365 milyar liraya ulaştığı bildirildi.

Sıfır Atık uygulamaları sayesinde 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi.



131 ÜLKEDEN KÜRESEL DESTEK



Sıfır Atık Eğitim Portalı üzerinden yüz binlerce öğrenciye erişim sağlandı. Bu çalışmaların sonucunda 28 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verildi. Bugüne kadar 131 ülkeden yüz binlerce gönüllü "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" imzalayarak çevre dostu yaşam tarzını desteklediklerini açıkladı.

BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022 tarihinde Türkiye'nin ana sunuculuğunda gerçekleştirilen oylamada, 105 ülkenin ortak sunuculuğuyla 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edildi.





(Muhammed Uzun/ Takvim)