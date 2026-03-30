Yaralanan 17 polis memuru ve diğer yaralıların tedavileri hastanelerde devam ediyor.

İstanbul Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda polisleri taşıyan servis minibüsü ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4'ü ağır toplam 30 kişi yaralandı.

Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde polisleri taşıyan servis aracının da aralarında olduğu zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı yolunda yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 LHU 912 plakalı polisleri taşıyan servis minibüsü ve EYG 499 plakalı otomobil kazaya karıştı.

Ekipler araçları olay yerinden kaldırdı.



İstanbul Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda yaşanan kazada şehit olduğu belirtilen polis memurunun hastanede kalp masajıyla hayata döndüğünü açıkladı.

Polis minibüsü zincirleme kazaya karıştı

Kazada 4'ü toplam 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.



ŞEHİT OLDUĞU DUYURULAN POLİS HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 polisimiz hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 17 polis memurumuz ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır.