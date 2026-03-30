Başakşehir'de zincirleme kaza: 1 polis şehit

İstanbul Başakşehir'de meydana gelen zincirleme kazda 1 polis memuru şehit olurken, 16 polis memuru yaralandı. Ekiplerin Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya müdahalesi sürüyor.

  • İstanbul Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu Habipler bağlantı yolunda polisleri taşıyan servis minibüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı.
  • Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 1'i ağır olmak üzere 16 polis memuru yaralandı.
  • Kaza yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sabah saatlerinde meydana geldi.
  • Yaralı polis memurları sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
  • İstanbul Valiliği olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde polisleri taşıyan servis aracının da aralarında olduğu zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı yolunda yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 LHU 912 plakalı polisleri taşıyan servis minibüsü ve EYG 499 plakalı otomobil kazaya karıştı.

Ekipler araçları olay yerinden kaldırdı.

1 ŞEHİT 16 POLİS YARALI

Polis minibüsü bariyerlere çarparak dururken, otomobil ise orta refüje uçtu. Kazada serviste bulunan 1 polis memuru şehit oldu, 16 polis memuru ise yaralandı.

Polis minibüsü zincirleme kazaya karıştı


PARMAĞI KOPTU

Kazanın hemen ardından kaydedilen görüntülerde ise parmağı koptuğu iddia edilen kadının çığlıkları duyuldu.

Başakşehir'de kaza

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza sonrası olay yeri

VALİLİK AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "30.03.2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1'i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

