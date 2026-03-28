Adana'da yaşayan Aren Sözütek'e (4), henüz 1,5 yaşındayken otizm teşhisi konuldu.
Erken tanının ardından vakit kaybetmeden Aren'in özel eğitim ve tedavi sürecine başlandı. Küçük Aren, 2,5 yaşına geldiğinde ise rutin kan kan tahlilleriyle yeniden zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldı.
Küçük yaşlarda otizm ve DMD teşhisi konulan Aren, doktor olmak istiyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)
Tahlil sonuçlarında birçok değerin normalin üzerinde çıkması üzerine doktorlar tarafından ileri tetkikler istendi.
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda Aren'e, kas erimesiyle ilerleyen genetik bir hastalık olan DMD teşhisi konuldu.
Çocuğun tedavisi için başlatılan kampanya çok güç ilerlerken hastalığının seyri ise hızlanıyor. Anne Gözde Televi (35), "Bu zorlu süreci tek başıma atlatmaya çalışıyorum. Şu anda Aren merdivenleri inip çıkmakta zorlanmaya başladı, hareketleri yavaşladı. Sağlığına kavuştuktan sonra inşallah onu doktor olarak görebilmeyi çok istiyorum" dedi.