Trabzon Yomra'da yaşayan Mehmet ve Ayça Saka çiftinin kızları Lina (10), matematiğe olan merakıyla dikkat çekti.
Amerikan Matematik Olimpiyatları ile STEM Olimpiyatları'nda dünya birincisi oldu. Uluslararası başarılarıyla gururlandıran Lina ve ailesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programa davet edildi. Büyük mutluluk yaşayan Lina, ailesiyle Ankara'ya gitti.
DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ GÖRDÜK
Lina, "Cumhurbaşkanımızla tanıştım. Benim için unutulmaz bir andı. Çok mutlu oldum. '23 Nisan'da koltuğunuza oturabilir miyim?' diye sordum. Kendisi bana, 'Tabii ki oturabilirsin sen dünya birincisisin' dedi. 23 Nisan'da Ankara'ya gidip koltuğa oturmayı planlıyorum" dedi.
Lina'nın annesi Ayça ve babası Mehmet Saka da şunları söyledi: Cumhurbaşkanımızın davetinden dolayı onur ve gurur duyduk. Devletimizin büyüklüğünü ve gücünü bir kez daha gördük.