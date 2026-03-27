Ankara Etimesgut'ta 4 ay önce pitbull dehşeti yaşandı. Pazar dönüşü apartmana giren Belkız Öztürk ve çocukları, komşunun köpeğinin saldırısına uğradı.
Önce 5 yaşındaki Doğa'ya, ardından 1,5 yaşındaki Efe'ye saldıran köpek, küçük çocuğun yüzünde derin yaralar açtı. Hastanede tedavi altına alınan kardeşler ölümden döndü. Yaralar sarıldı ancak travma bitmedi.
"YARA KALICI GİBİ"
Acılı baba Adem Öztürk, "Oğlum süpürge sesinden bile korkuyor... Oğlumun yüzündeki yara kalıcı olacak gibi duruyor. İleride polis olmak isterse, yüzündeki bu yara yüzünden hayallerine veda etmek zorunda kalabilir." diyerek isyan etti. Köpeğin sahibi Tuğçe Özbek Erol hakkında, 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. lk duruşma 21 Nisan'da görülecek...
