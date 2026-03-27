"YARA KALICI GİBİ"

Acılı baba Adem Öztürk, "Oğlum süpürge sesinden bile korkuyor... Oğlumun yüzündeki yara kalıcı olacak gibi duruyor. İleride polis olmak isterse, yüzündeki bu yara yüzünden hayallerine veda etmek zorunda kalabilir." diyerek isyan etti. Köpeğin sahibi Tuğçe Özbek Erol hakkında, 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. lk duruşma 21 Nisan'da görülecek...

Baba Adem Öztürk, "Travma dinmiyor" şeklinde konuştu.

Baba Adem Öztürk.