Melek Öztürk (16), Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olarak, annesi Zehra Öztürk'ün kanserle mücadele sürecinden etkilendi. Annesine önce pankreas, sonra böbrek üstü bezi kanseri teşhisi konuldu. Bu süreçte yaşanan zorluklar, Melek'in sağlık alanına ilgi duymasını sağladı. Annesini kaybettikten sonra, benzer acıları yaşayan hastalar ve aileler için bir şeyler yapmak istedi.

Başlangıçta genç bir öğrencinin heyecanı olarak değerlendirilen proje, akademik bir çalışmaya dönüştü.

Matematik ve biyolojiye olan ilgisini bu motivasyonla birleştirerek, okulda TEKNOFEST ve TÜBİTAK projelerine katılmak için harekete geçti. Matematik öğretmeni Erhan Erdoğan'ın yardımıyla araştırmalar yaptı ve dijital patoloji alanındaki zorlukları fark etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Kubilay Doğan Kılıç ile fikir alışverişinde bulundu. Melek'in bu alandaki çalışmasının bilimsel literatürdeki eksiklikleri gidermeye yardımcı olacağı ortaya çıktı. "ONCOMathRIX" adı verilen sistemin açık kaynak verilerle yüzde 97 başarı oranına ulaştığı ve projenin patent alma aşamasında olduğu belirtildi.