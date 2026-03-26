A BD ve İsrail, İran savaşında yüksek irtifada üstünlük kurarken, sahadaki tablo bekleneni vermedi. Middle East Eye haber kuruluşuna göre Tahran, düşük irtifada kullandığı mobil sistemler ve düşük maliyetli İHA'larla Washington'un hava üstünlüğünü sekteye uğrattı. Milyon dolarlık savunma sistemlerini zorlayan bu "alışılmışın dışındaki" strateji, ABD ve İsrail'in en büyük avantajına darbe vurdu.

İngiltere merkezli Middle East Eye'ın haberine göre, ABD ve İsrail'in hava sahasında beklenen mutlak üstünlüğü kurmakta zorlandığı, özellikle İran'ın düşük irtifa tehditleriyle bu avantajı ciddi şekilde sekteye uğrattığı ortaya çıktı. Stimson Merkezi kıdemli araştırmacısı Kelly Grieco, ABD'nin uzun süredir yeterince yatırım yapmadığı "düşük irtifa tehditleri" karşısında zorlandığını vurguladı. Çünkü bölge ülkeleri ağırlıklı olarak balistik füze tehdidine göre inşa edilmiş savunma sistemlerine yatırım yaptı. Ancak düşük irtifadan gelen İHA'ları tespit etmek için farklı radar ve sensörlere ihtiyaç duyuluyor.

ÖNLEME FÜZELERİ TÜKENİYOR

Brookings Enstitüsü'nde savunma ve strateji programı başkanı Michael O'Hanlon'a göre bir hedefi vurmak için çoğu zaman iki önleyici füze gerekiyor ve bu da maliyeti katlayarak artırıyor. Milyonlarca dolarlık sistemlerle, çok daha ucuz İHA'ları vurmanın sürdürülebilir olmadığı vurgulanıyor.