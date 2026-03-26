ABD ve İsrail, İran savaşında yüksek irtifada üstünlük kurarken, sahadaki tablo bekleneni vermedi. Middle East Eye haber kuruluşuna göre Tahran, düşük irtifada kullandığı mobil sistemler ve düşük maliyetli İHA'larla Washington'un hava üstünlüğünü sekteye uğrattı. Milyon dolarlık savunma sistemlerini zorlayan bu "alışılmışın dışındaki" strateji, ABD ve İsrail'in en büyük avantajına darbe vurdu.
İngiltere merkezli Middle East Eye'ın haberine göre, ABD ve İsrail'in hava sahasında beklenen mutlak üstünlüğü kurmakta zorlandığı, özellikle İran'ın düşük irtifa tehditleriyle bu avantajı ciddi şekilde sekteye uğrattığı ortaya çıktı. Stimson Merkezi kıdemli araştırmacısı Kelly Grieco, ABD'nin uzun süredir yeterince yatırım yapmadığı "düşük irtifa tehditleri" karşısında zorlandığını vurguladı. Çünkü bölge ülkeleri ağırlıklı olarak balistik füze tehdidine göre inşa edilmiş savunma sistemlerine yatırım yaptı. Ancak düşük irtifadan gelen İHA'ları tespit etmek için farklı radar ve sensörlere ihtiyaç duyuluyor.
ÖNLEME FÜZELERİ TÜKENİYOR
Brookings Enstitüsü'nde savunma ve strateji programı başkanı Michael O'Hanlon'a göre bir hedefi vurmak için çoğu zaman iki önleyici füze gerekiyor ve bu da maliyeti katlayarak artırıyor. Milyonlarca dolarlık sistemlerle, çok daha ucuz İHA'ları vurmanın sürdürülebilir olmadığı vurgulanıyor.
ÜÇ F-15 DÜŞÜRÜLDÜ
ABD'nin gökyüzündeki en güçlü silahlarından olan ve hayalet olarak bilinen F-15 savaş uçakları İran saldırılarında hüsrana uğradı. İran kaynakları 3 F-15 uçağının düşürüldüğünü duyurdu. ABD ise uçakların dost ateşi sonucu düştüğünü duyurdu.
USS GERALD FORD SAVAŞTAN ÇEKİLDİ
ABD Donanması'nın 13 milyar dolarlık en gelişmiş uçak gemisi "USS Gerald R. Ford", Orta Doğu'daki görevini gemi içindeki yangın sonrası yarıda keserek limana çekildi. Uzmanlara göre geminin düşman uçaklarını ve gemi savar füzeleri tespit etme, sürekli inişkalkışları yönetme, İHA saldırılarına karşı savunma gibi hayati alanlarda ne kadar etkili olduğu tartışılıyor.
SARILMANIN BEDELİ
Katil Binyamin Netanyahu için, "Sadece arkadaşım değil, kardeşim' diyen ve İsrail'in saldırılarını destekleyen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesini kaosa sürükledi. Ülkede petrol ve akaryakıt sıkıntısı had safhaya ulaştı.Gucerat, Telangana ve Madya Pradeş eyaletleri başta olmak üzere ülke genelinde Hindistanlılar, araçlarına yakıt alabilmek için istasyonlar önünde 500 metreyi aşan kuyruklar oluşturdu.
TRUMP ATEŞKES İLAN EDEBİLİR
İsrail basını, ABD Başkanı Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamasa bile cumartesi ateşkes ilan edebileceğini duyurdu.
KANDIRMIŞLAR
NBC News televizyonu ABD yönetiminden 3 mevcut ve bir eski yetkilinin, ABD Başkanı Trump'ın saldırıların ilk gününden bu yana günde 2 dakikalık 'yanlı' videolarla yanıltıldığını öne sürdü.
SİYONİST LİNÇ
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısını hukuka aykırı olduğunu öyleyen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Siyonist linçe uğradı. Alman devlet kanalı Deutsche Welle (DW)tarafından da hedef alınan Steinmeier için, "Sembolik" denilirken alman siyasetini yansıtmaz ifadesi kullanıldı. Alman'ya da Siyonistlere yakın isimler de Steinmeir'i sert eleştirdi.
ALMANYA SİLAH ŞİRKETİNE SOYKIRIM TEPKİSİ
Almanya'da bir grup aktivist, İsrail'e yönelik silah sevkiyatlarını protesto etmek amacıyla Rheinmetall fabrika binasının çatısını işgal etti. Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele grubu üyeleri, yapımı süren fabrikada Berlin'in merkezinde silah üretilmesine tepki gösterdi. Çatıya çıkan eylemciler, Filistin bayrakları ile pankartlar açarak, binanın çatısından aşağı kırmızı boya döktü.