Türkiye, 31 Mart'tan sonra 5G'ye geçerken beraberinde pek çok yeniliğe de merhaba diyecek.

YENI DÖNEM 1 NİSAN'DA

Teknolojiyle beraber artan dolandırıcılık numaralarının başında gelen cep telefonlarına link gönderim dönemi 1 Nisan itibarıyla sona eriyor. Bu tarihten itibaren iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amacıyla GSM operatörlerinin vatandaşlara link içeren SMS'leri iletmesi yasaklanıyor.

1 Nisan'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması da yasaklanıyor. Kurala uymayanlara, pazarlama faaliyetlerinin sınırlandırılmasından lisans iptaline kadar yaptırımlar uygulanabilecek.

HGS KULLANICILARINA SAHTE MESAJ UYARISI

Ramazan Bayramı tatilinin ardından şehirlerarası yolculuk yapan pek çok vatandaşın telefonuna "HGS hesabınızda ödenmemiş geçiş ücreti tespit edilmiştir" mesajları gönderildiği belirlendi. 'Son ödeme tarihi' vurgusuyla panik oluşturularak, kullanıcıların sahte ödeme bağlantılarına yönlendirildiği tespit edildi. Avukat Sıla Doğan Selvi, "e-Devlet'inizi, banka hesaplarınızdan mobil ödemelerinizi kontrol edin ve mesajlara tıklamayın" dedi.