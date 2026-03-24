Bakan Bayraktar'dan "İran'dan doğal gaz akışı kesildi" iddialarına yalanlama: Hiçbir sıkıntı yok

İsrail’in İran’ın enerji kalbi Güney Pars sahasını vurmasıyla gözler Türkiye’nin doğal gaz arzına çevrildi. Bakan Alparslan Bayraktar, Kabine sonrası yaptığı kritik açıklamada dezenformasyonun önüne geçti. Türkiye’nin enerji stoklarının %71 seviyesinde olduğunu belirten Bayraktar, İran’dan gaz akışında hiçbir kesinti yaşanmadığını vurguladı.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran'dan Türkiye'ye doğal gaz akışının kesildiği yönündeki iddiaları yalanladı.
  • Bakan Bayraktar, gaz akışının devam ettiğini ve depolama tesislerinin yüzde 71 doluluk oranına ulaştığını belirtti.
  • Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, İran gazının Irak'a kademeli olarak yeniden pompalanmaya başlandığını duyurdu.
  • Gelişmeler, İran'daki Aseluye petrol rafinerisi ve Güney Pars doğalgaz sahasının ABD ve İsrail tarafından hedef alındığı haberlerinin ardından yaşandı.

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısındaki Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğalgaz sahasına bağlı rafineler ABD-İsrail tarafından hedef alındı.

Irak Elektrik Bakanlığı, İran gazı tedarikinin kademeli şekilde yeniden başladığını duyurdu.Bakanlık Sözcüsü Ahmed Musa, Irak resmi ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "İran gazı yeniden Irak'a pompalanmaya başlandı ve miktar yaklaşık 5 milyon metreküp seviyesinde."dedi.

Bu haberler sonrası söz konusu iddialara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan net bir yalanlama geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, İran'dan Türkiye'ye gaz akışının kesilmediğini açıkladı.

"İran, Türkiye'ye gaz akışını kesti"başlıklı haberi yalanlayan Bayraktar, doğal gaz arzında hiçbir sıkıntı olmadığını bildirdi.

Bayraktar,"İran'dan gaz akışı devam ediyor. Depolama tesislerimiz yüzde 71 dolu şu anda." bilgisini paylaştı.

