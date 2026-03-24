İran'ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısındaki Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğalgaz sahasına bağlı rafineler ABD-İsrail tarafından hedef alındı.
Irak Elektrik Bakanlığı, İran gazı tedarikinin kademeli şekilde yeniden başladığını duyurdu.Bakanlık Sözcüsü Ahmed Musa, Irak resmi ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "İran gazı yeniden Irak'a pompalanmaya başlandı ve miktar yaklaşık 5 milyon metreküp seviyesinde."dedi.
Bu haberler sonrası söz konusu iddialara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan net bir yalanlama geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, İran'dan Türkiye'ye gaz akışının kesilmediğini açıkladı.
"İran, Türkiye'ye gaz akışını kesti"başlıklı haberi yalanlayan Bayraktar, doğal gaz arzında hiçbir sıkıntı olmadığını bildirdi.
Bayraktar,"İran'dan gaz akışı devam ediyor. Depolama tesislerimiz yüzde 71 dolu şu anda." bilgisini paylaştı.