CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan'dan Katar'da şehit olan asker ve teknisyenlerin ailelerine taziye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresindeki eğitim faaliyetleri sırasında, Katar kara sularında teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, yayımladığı taziye mesajıyla vatan görevinde şehit düşen asker ve teknik personelin ailelerine derin üzüntülerini ve sabır dileklerini iletti.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresindeki eğitimler sırasında, Katar kara sularında teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar kara sularında teknik arıza sonucu düşen helikopterde şehit olan 3 kişinin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan, yayımladığı taziye mesajıyla vatan görevinde şehit düşen kahramanların ailelerine derin üzüntülerini ve sabır dileklerini ileterek tüm milletin başı sağ olsun dileğinde bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler