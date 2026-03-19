Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı vatandaşlara gönderilen 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' içerikli mesajların sahte ve dolandırıcılık amaçlı olduğunu bildirerek kullanıcıları uyardı.
SGK'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı vatandaşlarımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adı kullanılarak; 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' şeklinde gerçeği yansıtmayan mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir. Bu mesajlar kesinlikle sahtedir. Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez. Bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklamayınız. Kimlik, banka veya kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde paylaşmayınız. Bu tür sahte iletilere lütfen itibar etmeyiniz. Aksi halde dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz. Şüpheli durumlarda, 'ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz, CİMER üzerinden başvuru yapabilirsiniz ve SGK il müdürlükleri/merkezlerine şahsen başvurabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
SIK SORULAN SORULAR
1. SGK gerçekten SMS ile link gönderir mi?
SGK, emekli ikramiyesi, maaş farkı veya diğer ödemeler için hiçbir vatandaşa "Onaylamak için tıklayın" şeklinde bir bağlantı (link) içeren kısa mesaj göndermez. Ödemeler sistemde tanımlı banka hesabınıza veya PTT şubelerine otomatik olarak yatırılır.
2. Mesajdaki linke tıklarsam ne olur?
Bu linkler genellikle sizi e-Devlet giriş sayfasına benzeyen sahte bir siteye yönlendirir. Buraya bilgilerinizi girdiğinizde:
3. Bayram ikramiyemin yatıp yatmadığını nereden kontrol edebilirim?
En güvenli yöntemler şunlardır:
4. Bilgilerimi yanlışlıkla paylaştıysam ne yapmalıyım?
Eğer bir linke tıklayıp bilgi girdiyseniz saniyelerin bile önemi var. Derhal bankanızı arayıp hesaplarınızı ve kartlarınızı bloke ettirin. e-Devlet şifrenizi hemen değiştirin ve "İki Aşamalı Giriş" özelliğini aktif edin. En yakın emniyet birimine veya savcılığa giderek suç duyurusunda bulunun.
5. Dolandırıcı olduğunu nasıl anlarım?
Göndericiye bakın. Mesaj kurumsal bir başlıktan (SGK gibi) gelse bile içeriğinde tuhaf internet adresleri (bit.ly, s.id, https://www.google.com/search?q=gov.tr.com gibi sahte uzantılar) varsa şüphelenin. Bu tip mesajlar genellikle yazım hataları veya resmi dile uymayan "Hemen onayla, paranı al" gibi zorlayıcı ifadeler içerirler. Devlet kurumları sizden kredi kartı numarası veya şifre talep etmez.