SGK, vatandaşlara 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı' içerikli mesajların sahte ve dolandırıcılık amaçlı olduğunu duyurdu. Fotoğraf: SGK X hesabı

SGK'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı vatandaşlarımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adı kullanılarak; 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' şeklinde gerçeği yansıtmayan mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir. Bu mesajlar kesinlikle sahtedir. Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez. Bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklamayınız. Kimlik, banka veya kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde paylaşmayınız. Bu tür sahte iletilere lütfen itibar etmeyiniz. Aksi halde dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz. Şüpheli durumlarda, 'ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz, CİMER üzerinden başvuru yapabilirsiniz ve SGK il müdürlükleri/merkezlerine şahsen başvurabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.