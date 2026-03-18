Mert Hakan Yandaş'ın Ersen Dikmen'e 4 milyon 453 bin 62 lira gönderdiği ve bu tutarın bahis platformlarına aktarıldığı belirlendi.

Yandaş'ın 2019-2025 yılları arasında Ersen Dikmen üzerinden toplam 182 bahis kuponu yaptığı ve bunların Fenerbahçe maçlarına yönelik olduğu tespit edildi.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan şüpheliler hakkındaki iddianame, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, suç tarihinde profesyonel futbolcu olan Yandaş'ın, elektronik tabanlı bahis sitelerinde üyelik kaydının bulunduğu ve Ersen Dikmen ile yoğun para trafiği içerisinde olduğu belirtildi.

MASAK raporları ve dijital incelemelere göre Yandaş'ın milyonlarca liralık para trafiğiyle bahis sistemine dahil olduğu ve bu süreci Dikmen üzerinden yürüttüğü öne sürüldü. İddianamede en dikkat çeken unsur Yandaş'ın forma giydiği Fenerbahçe maçlarına yönelik bahis iddiaları oldu. Şüphelilerin 2019-2025 yılları arasında toplam 182 bahis kuponuyaptığı, bu süreçte Yandaş'ın takım içindeki konumu sayesinde maçın sonucunu etkileyebilecek durumda olduğu vurgulandı. Ayrıca Yandaş'ın 4.4 milyon lirayı aşan para transferigerçekleştirdiği ve 28 farklı kişiyle maddi ilişki kurduğutespit edildi.

İşte ayrıntılar...

4.4 MİLYONLUK 'BİLYONER' KUMARI

İddianamede, Yandaş'ın 13 Mart 2017 tarihinden itibaren "Bilyoner" isimli yasal bahis sitesinde üyeliğinin bulunduğu, 2019 yılından itibaren ise bahis kuponlarını Ersen Dikmen üzerinden yaptığı kaydedildi. MASAK raporlarına göre, Yandaş'ın 4 Aralık 2021 ile 26 Ekim 2025 tarihleri arasında Dikmen'e 4 milyon 453 bin 62 lira gönderdiği, Dikmen'in ise bu tutarı kısa sürede bahis platformlarına aktardığı ifade edildi.

182 KEZ 'FENER KAYBEDER' BAHİSİ

İddianamede, şüphelilerin Fenerbahçe'nin maçlarına yönelik bahis oynadıkları vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "TFF kayıtlarından anlaşılacağı üzere suç tarihinde şüpheli Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe futbolcusu iken şüpheli Ersen Dikmen ile oynamış olduğu bahislere ilişkin olarak, şüpheli Ersen Dikmen'in 'Bilyoner' isimli bahis şirketinden gelen cevabi yazının yapılan incelenmesinde 1 Eylül 2019-23 Kasım 2025 arasında toplamda Fenerbahçe lehine veya aleyhine 182 adet bahis kupon bilgisinin tespit edildiği belirlenmiştir."

DOĞRUDAN TESİR

Yandaş'ın takım kadrosunda yer alması ve teknik heyetin tasarrufuyla oynama şansına sahip olması nedeniyle maçın seyri üzerinde doğrudan etkisi bulunduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin statüsünü gizleyerek bahis sitelerini yanılttığı vurgulandı. İddianamede, "Şüphelilerin, Türkiye'de spor müsabakalarına ilişkin spor bahislerini düzenleyen ve elde edilen geliri dağıtan tek yetkili şirketi zarara uğratmayı amaçlayarak üzerine atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

MASAK'IN VERİ HAVUZUNDAN 28 KİŞİYLE MADDİ İLİŞKİ

Yandaş'ın dijital incelemesinde, internet tarayıcısında yasa dışı bahis sitelerine erişim kayıtlarının bulunduğu ve MASAK veri tabanında hakkında istihbari bilgi bulunan 28 farklı kişiyle para transferi ilişkisi olduğu kaydedildi. Şüphelilerin "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.