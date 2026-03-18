"Bayramda 4 bin 500 TL destek" yalanı: Bakanlık soruşturma başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yayılan “4 bin 500 TL bayram desteği” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeyi amaçlayan bu tür paylaşımlara karşı hukuki süreç başlatıldığını duyurarak, doğru bilgilere yalnızca resmi kanallar üzerinden ulaşılması gerektiğini vurguladı.

"Bayramda 4 bin 500 TL destek" yalanı: Bakanlık soruşturma başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bazı sanal medya hesaplarında, 'Bayram müjdesi; 4 bin 500 TL destek hesaplara yatıyor' paylaşımlarının asılsız olduğu, kişisel verileri ele geçirmek için bu paylaşımları yapanlar hakkında gerekli hukuki girişimde bulunulduğu bildirildi.

"Bayramda 4 bin 500 TL destek" yalanı: Bakanlık soruşturma başlattı-1

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığımıza atıf yapılarak 'Bayram müjdesi; 4 bin 500 TL destek hesaplara yatıyor' şeklinde yer alan paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir" denildi.

