Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bazı sanal medya hesaplarında, 'Bayram müjdesi; 4 bin 500 TL destek hesaplara yatıyor' paylaşımlarının asılsız olduğu, kişisel verileri ele geçirmek için bu paylaşımları yapanlar hakkında gerekli hukuki girişimde bulunulduğu bildirildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığımıza atıf yapılarak 'Bayram müjdesi; 4 bin 500 TL destek hesaplara yatıyor' şeklinde yer alan paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir" denildi.