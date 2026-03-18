Arefe ve bayramda köprüler, otoyollar, toplu taşıma ücretsiz: Tarihler belli oldu

Ramazan Bayramı kapsamında ulaşımda önemli bir kolaylık sağlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 19-22 Mart tarihleri arasında otoyol ve köprüler ücretsiz olurken, Marmaray, Başkentray ve İZBAN gibi bazı toplu taşıma hatları da ücretsiz hizmet verecek.

Arefe ve bayramda köprüler, otoyollar, toplu taşıma ücretsiz: Tarihler belli oldu
  • Cumhurbaşkanı Kararı ile 19 Mart gece saat 00.00'dan 22 Mart Pazar günü sonuna kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz olacak.
  • Ramazan Bayramı tatili 20 Mart Cuma günü başlayacak ve arefe günü de ücretsiz geçiş uygulamasına dahil edilecek.
  • Yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyollar ücretsiz geçiş uygulamasının kapsamı dışında bırakıldı.
  • Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı 20 Mart Cuma saat 00.00'dan itibaren ücretsiz hizmet verecek.
  • Belediyeler ve bağlı kuruluşların yürüttüğü şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayram boyunca ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olmasıyla birlikte şehirlerde yoğunluk artışı beklenirken, ulaşımda vatandaşları rahatlatacak düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre arefe günü dahil 19-22 Mart tarihleri arasında köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Arefe ve bayramda köprüler, otoyollar, toplu taşıma ücretsiz: Tarihler belli oldu-2

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Ramazan Bayramı tatili kapsamında vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak önemli bir karar yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.

Arefe ve bayramda köprüler, otoyollar, toplu taşıma ücretsiz: Tarihler belli oldu-3

ÜCRETSİZ GEÇİŞ HANGİ TARİHLERDE?

Karara göre, KGM'ye bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart Pazar günü sonuna kadar ücretsiz olacak.Ancak yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyollar bu uygulamanın dışında tutuldu.

Arefe ve bayramda köprüler, otoyollar, toplu taşıma ücretsiz: Tarihler belli oldu-4

TOPLU TAŞIMA DA ÜCRETSİZ OLACAK

Bayram süresince şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde de ücretsiz uygulama devreye alınacak. 20 Mart Cuma günü saat 00.00'dan itibaren başlayacak uygulama kapsamında, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Arefe ve bayramda köprüler, otoyollar, toplu taşıma ücretsiz: Tarihler belli oldu-5

Ayrıca belediyeler ile bağlı kuruluşların yürüttüğü toplu taşıma hizmetlerinden de vatandaşlar bayram boyunca ücretsiz yararlanabilecek.

