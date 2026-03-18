Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olmasıyla birlikte şehirlerde yoğunluk artışı beklenirken, ulaşımda vatandaşları rahatlatacak düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre arefe günü dahil 19-22 Mart tarihleri arasında köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ GEÇİŞ HANGİ TARİHLERDE?
Karara göre, KGM'ye bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart Pazar günü sonuna kadar ücretsiz olacak.Ancak yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyollar bu uygulamanın dışında tutuldu.
TOPLU TAŞIMA DA ÜCRETSİZ OLACAK
Bayram süresince şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde de ücretsiz uygulama devreye alınacak. 20 Mart Cuma günü saat 00.00'dan itibaren başlayacak uygulama kapsamında, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.
Ayrıca belediyeler ile bağlı kuruluşların yürüttüğü toplu taşıma hizmetlerinden de vatandaşlar bayram boyunca ücretsiz yararlanabilecek.