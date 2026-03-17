Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gökbey Helikopteri'nin sertifikasını Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'e takdim etti. Bakan Uraloğlu, " Gökbey, tam 10 yıllık yoğun bir süreç sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün verdiği tip sertifikasına kavuştu" dedi.

GÖKBEY HELİKOPTERİ UÇUŞ ONAYINI ALDI. TİP SERTİFİKASINI BAKAN URALOĞLU TAKDİM ETTİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gökbey Helikopteri'nin Hava Aracı, Motor veya Pervane Tasarımının ve Performansının Uçuşa Elverişlilik Sertifikasını Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'e düzenlenen törenle takdim etti. Törene, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da katıldı.

MİLLİ ÜRÜNLERİMİZLE DÜNYA ÇAPINDA KÜRESEL BİR ÜRETİCİ VE İHRACAT ÜLKESİ OLDUK

Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, son yıllarda yaşanan bölgesel çatışmalar ve ambargoların bir ülkenin kendi teknolojisini üretmesinin sadece bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu gösterdiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ve milli üretim, vatanımızın güvenliği, ekonomimizin bağımsızlığı ve geleceğimizin teminatıdır. Bugün burada kutladığımız başarı da işte bu anlayışın somut bir meyvesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 24 yılda yerli sanayimizi geliştirerek; Savunma sanayi ürünleri, makine, medikal, ulaştırma, elektrik-elektronik ve haberleşme sektörleri gibi birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerimizle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk. Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi, elektrikli trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşadık."

Savunma sanayii alanında dünya güç dengelerini değiştiren İHA/SİHA teknolojilerine başladıklarını, Bayraktar TB2, Akıncı, Kızılelma gibi platformlarla gökyüzünde söz sahibi olduklarını söyleyen Uraloğlu, "MİLGEM projesiyle kendi savaş gemilerimizi, TCG Anadolu ile dünyanın ilk SİHA gemisini denize indirdik. TOGG ile otomobil hayalimizi gerçeğe dönüştürdük, TÜRKSAT 6A ile uzayda kalıcı iletişim gücümüzü gösterdik ve uydu ihracatçısı ülkeler arasına yükseldik. Elektrikli trenlerimiz, sürücüsüz metrolarımız, milli banliyö trenlerimiz raylara indi."diye konuştu.