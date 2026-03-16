Ankara'dan İsrail’in Lübnan’a kara harekatına kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı kara harekâtını en güçlü şekilde kınayarak saldırıların bölgedeki istikrarsızlığı derinleştireceği uyarısında bulundu. Açıklamada, Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edildiği vurgulanırken Türkiye’nin Lübnan’la dayanışma içinde olduğu belirtildi.

  • Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatını kınadığını açıkladı.
  • Bakanlık, Netanyahu hükümetinin politikalarının bölgede yeni bir insani felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.
  • Yapılan açıklamada, Türkiye'nin saldırılar karşısında Lübnan ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bölgedeki istikrarsızlığı daha da artıracak adımlar attığına dikkat çekildi. Açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'İN KARA HAREKATINA SERT KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin uyguladığı politikaların bölgede yeni bir insani felakete yol açabileceği uyarısında bulunarak, "Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgede yeni bir insani felakete yol açacaktır" değerlendirmesini paylaştı.

"LÜBNAN'LA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Açıklamada ayrıca, İsrail'in saldırılarının Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği vurgulanarak, "Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

