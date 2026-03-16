Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatını kınadığını açıkladı.

Bakanlık, Netanyahu hükümetinin politikalarının bölgede yeni bir insani felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin saldırılar karşısında Lübnan ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bölgedeki istikrarsızlığı daha da artıracak adımlar attığına dikkat çekildi. Açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'İN KARA HAREKATINA SERT KINAMA Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin uyguladığı politikaların bölgede yeni bir insani felakete yol açabileceği uyarısında bulunarak, "Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgede yeni bir insani felakete yol açacaktır" değerlendirmesini paylaştı.