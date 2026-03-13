Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), boş bulunan 8 Yargıtay üyeliğine seçim yapıldı.
İSİM İSİM YENİ ÜYELER
HSK Genel Kurulu'nda bugün yapılan toplantı sonucunda yargıtay üyeliğine seçilen isimler şu şekilde:
Eski Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar
İstanbul Anadolu İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun
Büyükçekmece Aile Mahkemesi Hakimi Çimen Atacan Tuna
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes
Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı
Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak
BAKAN GÜRLEK, YENİ ÜYELERE BAŞARILAR DİLEDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.