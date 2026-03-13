Aydın'ın Nazilli ilçesinde, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret"iddiasıyla gözaltına alınan CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'un da aralarında bulunduğu 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GECE YARISI PANKART OPERASYONU
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili gelen şikayetler üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Üzerinde CHP Nazilli Gençlik Kolları yazısı ve logosunun yer aldığı tespit edilen materyaller, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarına konu edildi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Yürütülen soruşturma kapsamında dün; CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç, gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri Y.Ç. ve A.Ö. ile partili E.İ. emniyet güçlerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sabah saatlerine kadar sürdü.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, savcılık ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarıldı. Mustafa Kemal Koç ve beraberindeki 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.