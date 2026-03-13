Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ve 3 kişi, Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine hakaret iddiasıyla gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" iddiasıyla gözaltına alınan CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'un da aralarında bulunduğu 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alınan kişiler. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

GECE YARISI PANKART OPERASYONU

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili gelen şikayetler üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Üzerinde CHP Nazilli Gençlik Kolları yazısı ve logosunun yer aldığı tespit edilen materyaller, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarına konu edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında dün; CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç, gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri Y.Ç. ve A.Ö. ile partili E.İ. emniyet güçlerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sabah saatlerine kadar sürdü.