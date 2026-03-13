CANLI YAYIN
Nazilli'de "hakaret" soruşturması: Gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece saatlerinde asılan hakaret içerikli pankartlar nedeniyle gözaltına alınan CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ve beraberindeki 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ve 3 kişi, Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine hakaret iddiasıyla gözaltına alındı.
  • Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili şikayetler üzerine soruşturma başlattı.
  • Üzerinde CHP Nazilli Gençlik Kolları yazısı ve logosu bulunan materyaller suçlamalara konu edildi.
  • 4 şüpheli emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemeye çıkarıldı.
  • Mustafa Kemal Koç ve beraberindeki 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret"iddiasıyla gözaltına alınan CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'un da aralarında bulunduğu 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alınan kişiler. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

GECE YARISI PANKART OPERASYONU

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili gelen şikayetler üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Üzerinde CHP Nazilli Gençlik Kolları yazısı ve logosunun yer aldığı tespit edilen materyaller, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarına konu edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında dün; CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç, gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri Y.Ç. ve A.Ö. ile partili E.İ. emniyet güçlerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sabah saatlerine kadar sürdü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, savcılık ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarıldı. Mustafa Kemal Koç ve beraberindeki 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

