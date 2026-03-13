Esenyurt'ta İnnovi 4 projesi kapsamında 15 yıldır inşaatı süren ve yüzlerce dairenin bulunduğu gökdelenleri yapan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi'ne TMSF kayyum olarak atandı.
DAİRELE SATILDI AMA TAMAMLANMADI
İstanbul Esenyurt'ta yapımı planlanan İnnovia 4 konut projesi, binlerce vatandaşı mağdur eden bir sürece dönüştü. Dairelerin satılmasına rağmen inşaatların tamamlanamadığı ve tapu devirlerinin yapılmadığı ortaya çıktı.
Projeden ev alan çok sayıda kişi, yıllardır teslim edilmesi gereken dairelerin ortada olmadığını belirterek mağduriyetlerini dile getirdi. Süreç yargıya taşınırken, projeyi yürüten şirketin açtığı konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi. Bu karar, şirket için iflas sürecinin hızlanmasına neden oldu.
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarında ise şirketin borç yükünün 11 milyar lirayı aştığı tespit edildi. Mahkemenin verdiği kararın ardından dosya, iflas işlemlerinin yürütülmesi için Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü'ne gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları kapsamında Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Şüpheli Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin; İstanbul, Esenyurt, Yeşilkent Mahallesinde kurulacak olan Innovia 4 projesi kapsamında mağdur şahısları dolandırdığı ve yurt dışına mal kaçırdığı iddialarıyla ilgili olarak soruşturma konusu suçların işlendiğine ve şirketlerin bu suçlardan menfaat elde ettiğine dair somut delillere dayanan şüphelerin bulunması, mal varlıklarının yurt dışına kaçırılmasının engellenmesi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla şüpheli şirketler Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi'ne, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13/03/2026 tarih ve 2026/2606 değişik iş sayılı kararı ile Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır"