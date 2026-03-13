Esenyurt'ta İnnovi 4 projesi kapsamında 15 yıldır inşaatı süren ve yüzlerce dairenin bulunduğu gökdelenleri yapan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi'ne TMSF kayyum olarak atandı.

DAİRELE SATILDI AMA TAMAMLANMADI

İstanbul Esenyurt'ta yapımı planlanan İnnovia 4 konut projesi, binlerce vatandaşı mağdur eden bir sürece dönüştü. Dairelerin satılmasına rağmen inşaatların tamamlanamadığı ve tapu devirlerinin yapılmadığı ortaya çıktı.

Projeden ev alan çok sayıda kişi, yıllardır teslim edilmesi gereken dairelerin ortada olmadığını belirterek mağduriyetlerini dile getirdi. Süreç yargıya taşınırken, projeyi yürüten şirketin açtığı konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi. Bu karar, şirket için iflas sürecinin hızlanmasına neden oldu.

Esenyurt'ta 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarında ise şirketin borç yükünün 11 milyar lirayı aştığı tespit edildi. Mahkemenin verdiği kararın ardından dosya, iflas işlemlerinin yürütülmesi için Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü'ne gönderildi.