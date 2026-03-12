CANLI YAYIN
Geri

Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı entübe edildi

Sağlık sorunları nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği öğrenildi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada Ortaylı’nın sağlık durumunun stabil olduğu ve uzman bir ekip tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Giriş Tarihi:
Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı entübe edildi

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Ortaylı'nın, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği öğrenildi.

Yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı entübe edildi (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

SAĞLIK DURUMU STABİL

Ortaylı'nın ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ünlü tarihçinin beş gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilerek, sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Ortaylı'nın alanında uzman bir ekip tarafından yakından takip edildiği vurgulanarak, kamuoyundan iyi dilek ve duaların eksik edilmemesi istendi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler