Yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı entübe edildi (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

SAĞLIK DURUMU STABİL

Ortaylı'nın ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ünlü tarihçinin beş gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilerek, sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Ortaylı'nın alanında uzman bir ekip tarafından yakından takip edildiği vurgulanarak, kamuoyundan iyi dilek ve duaların eksik edilmemesi istendi.