Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle 2018'de başlatılan Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında 5G çekirdek şebeke, baz istasyonu ve operasyonel yazılım ürünleri geliştirildi.

5G teknolojisi endüstriyel robotlar, otonom sürüş, akıllı şehir uygulamaları, akıllı fabrikalar ve akıllı tarım gibi birçok alanda dönüşümü hızlandıracak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G hizmetlerinin 1 Nisan 2026'da ilk sinyalini alacağını ve 2 yıl içinde Türkiye'nin her noktasında hizmete sunulmasının hedeflendiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, 16 Ekim'de gerçekleştirdikleri 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettiklerini hatırlatarak 5G teknolojisinin Türkiye 'de yaygınlaşmasıyla mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini artıracaklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 5G'nin üretim gücünü, hizmet kalitesini ve teknolojik rekabetçiliğini aynı anda yükselten bir kalkınma altyapısı olduğunu dile getirdi. Uraloğlu, "1 Nisan 2026 tarihinde ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini 2 yıl içerisinde ülkemizin her noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

5G teknolojisinin mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini yeni bir seviyeye taşıyacağını dile getiren Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca bir haberleşme teknolojisi değil aynı zamanda kalkınma altyapısı olduğunu ifade etti.

Bakan Uraloğlu, " 5G'ye geçişle birlikte mobil iletişim hızımız; vatandaşımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz bir haberleşme imkânına kavuşacaktır ." açıklamasında bulundu.

Teknoloji alanında 5G ile dönüşüm hızlanacak. (Haberin fotoğrafları Takvim arşive aittir.)

Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"5G teknolojisi; endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine, kritik altyapı yönetiminden akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok alanda dönüşümü hızlandıracak. Sanayide akıllı fabrikalar, üretim süreçlerini optimize ederek verimliliği zirveye taşıyacak. Tarımda akıllı tarım uygulamalarıyla daha sürdürülebilir ve yüksek verimli bir üretim sağlanacak. Medya sektöründe ise gazeteciler 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veri aktarabilecek."

5G TEKNOLOJİSİNDE MİLLİ HEDEF

Bakan Uraloğlu, bu büyük dönüşümde en büyük önceliklerinden birinin de teknolojinin sadece tüketildiği değil, aynı zamanda yerli ve milli imkanlarla üretildiği bir Türkiye vizyonu olduğunu vurguladı.