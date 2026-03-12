Olay Hayat'ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KuzuculuMahallesi'nde yaşayan İ.I'nın ikametinin kapısına, maskeli ve motosikletli bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerinde detaylı inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Yeniden Refah Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Serdar Kıymacı olduğunu tespit etti.
RUHSATSIZ TÜFEK, TABANCALAR…
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Kıymacı'nın evinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeğive tabancalarele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kıymacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürüldü.