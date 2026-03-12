Kıymacı'nın evinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Kuzuculu Mahallesi'nde İ.I'nın ikametine maskeli ve motosikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay Hayat'ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KuzuculuMahallesi'nde yaşayan İ.I'nın ikametinin kapısına, maskeli ve motosikletli bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerinde detaylı inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Yeniden Refah Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Serdar Kıymacı olduğunu tespit etti.