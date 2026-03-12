CANLI YAYIN
Maskeli saldırgan Yeniden Refah'ın ilçe başkanı çıktı

Yeniden Refah Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Serdar Kıymacı, husumetli olduğu bir kişinin evine maskeli şekilde silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kıymacı'nın evinde ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildi.

  • Yeniden Refah Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Serdar Kıymacı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evin kapısına silahla ateş açtığı iddiasıyla tutuklandı.
  • Jandarma ekipleri, Kuzuculu Mahallesi'nde İ.I'nın ikametine maskeli ve motosikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
  • Kıymacı'nın evinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ele geçirildi.
  • Şüpheli adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimlikçe tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Olay Hayat'ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KuzuculuMahallesi'nde yaşayan İ.I'nın ikametinin kapısına, maskeli ve motosikletli bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerinde detaylı inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Yeniden Refah Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Serdar Kıymacı olduğunu tespit etti.

Yeniden Refah Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Serdar Kıymacı

RUHSATSIZ TÜFEK, TABANCALAR…

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Kıymacı'nın evinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeğive tabancalarele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kıymacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürüldü.

