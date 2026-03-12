İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarına karşı yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında önemli bir şebekeyi deşifre etti.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yapılan ikamet başvurularını inceleyen ekipler, bazı dosyalarda kullanılan banka hesap dökümlerinin ve destekleyici belgelerin sahte olduğunu belirledi.
TAKİP VE OPERASYON SÜRECİ
Polis ekipleri, bu sahte belgeleri kimlerin hazırladığını ve piyasaya sürdüğünü belirlemek amacıyla teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, yabancı uyruklu kişilere sözde "danışmanlık" hizmeti veren şahısların, aslında profesyonel bir sahtecilik ağı kurduğu tespit edildi.
4 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Operasyon için düğmeye basan ekipler, Fatih ve Ümraniye ilçelerinde önceden belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında, yasa dışı faaliyet yürüttüğü belirlenen 13 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER
Şüphelilerin kullandığı adreslerde yapılan aramalarda sahteciliğin boyutları da gözler önüne serildi.
Aramalarda;
Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Göçmen Kaçakçılığı (TCK 79): Doğrudan veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollarla bir yabancının ülkede kalmasına imkan sağlayan kişiler ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile karşı karşıya kalabilirler.