CANLI YAYIN
Geri

İstanbul'da sahte evrak düzenleyen şebeke çökertildi: 13 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Ümraniye'de düzenledikleri operasyonda, yabancı uyruklu şahıslara ikamet izni alabilmek için sahte banka hesap dökümü ve belge hazırlayan 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Danışmanlık adı altında faaliyet gösteren 4 adreste yapılan aramalarda çok sayıda sahte kaşe ve dijital materyal ele geçirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da sahte evrak düzenleyen şebeke çökertildi: 13 gözaltı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yapılan ikamet başvurularında sahte banka hesap dökümü ve belge kullanan bir şebekeyi deşifre etti.
  • Fatih ve Ümraniye ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyonda 5 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, sahte ikamet ve çalışma izni belgeleri ile sahte kaşeler ele geçirildi.
  • Şüphelilerin yabancı uyruklu kişilere danışmanlık adı altında profesyonel sahtecilik ağı kurduğu belirlendi.
  • Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarına karşı yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında önemli bir şebekeyi deşifre etti.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yapılan ikamet başvurularını inceleyen ekipler, bazı dosyalarda kullanılan banka hesap dökümlerinin ve destekleyici belgelerin sahte olduğunu belirledi.

İstanbul sahte belgelerle ikamet izni düzenleyen örgüte operasyon düzenlendi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

TAKİP VE OPERASYON SÜRECİ

Polis ekipleri, bu sahte belgeleri kimlerin hazırladığını ve piyasaya sürdüğünü belirlemek amacıyla teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, yabancı uyruklu kişilere sözde "danışmanlık" hizmeti veren şahısların, aslında profesyonel bir sahtecilik ağı kurduğu tespit edildi.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyon için düğmeye basan ekipler, Fatih ve Ümraniye ilçelerinde önceden belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında, yasa dışı faaliyet yürüttüğü belirlenen 13 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte evrak düzenleyen şebeke çökertildi: 13 gözaltı-3

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelilerin kullandığı adreslerde yapılan aramalarda sahteciliğin boyutları da gözler önüne serildi.

Aramalarda;

  • 5 adet cep telefonu,
  • Dizüstü bilgisayar,
  • İkamet ve çalışma izni başvuruları için özel olarak hazırlanmış sahte belgeler,
  • Çok sayıda dijital materyal ve çeşitli kurumlar adına düzenlenmiş sahte kaşeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Haberde bahsi geçen "Resmi Belgede Sahtecilik" suçu, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 204. maddesinde düzenlenmiştir. Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  • Göçmen Kaçakçılığı (TCK 79): Doğrudan veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollarla bir yabancının ülkede kalmasına imkan sağlayan kişiler ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile karşı karşıya kalabilirler.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler