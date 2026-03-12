Operasyonda 5 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, sahte ikamet ve çalışma izni belgeleri ile sahte kaşeler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yapılan ikamet başvurularında sahte banka hesap dökümü ve belge kullanan bir şebekeyi deşifre etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarına karşı yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında önemli bir şebekeyi deşifre etti.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yapılan ikamet başvurularını inceleyen ekipler, bazı dosyalarda kullanılan banka hesap dökümlerinin ve destekleyici belgelerin sahte olduğunu belirledi.