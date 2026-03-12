YETİM AİLELER İÇİN İFTAR PROGRAMI İstanbul Valiliği , İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, İstanbul'daki yetim aileler için "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programı düzenlendi.

Taşyapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfının, Valiliğin bir vakfı olduğunu, bu vakıfla çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Gül, kardeşlik sofrasındaki katılımcıların her biriyle yaklaşık 1 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Bundan sonra da inşallah yavrularımızın eğitim hayatı başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları her alanda yanlarında olacağız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aylık 20 bin lira kira desteğini vermeye devam edeceğiz."dedi.