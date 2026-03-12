5651 sayılı kanunun 8/A maddesi uyarınca alınan karar doğrultusunda, 209 bin takipçili hesabın Türkiye'den erişimi kısıtlandı. Kararın ardından hesabın kullanıcı adının "@CAOIletisim1" olarak değiştirildiği tespit edildi.

Yolsuzluk, rüşvet ve casusluk gibi vahim suçlamalarla 19 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, sosyal medya üzerinden yürüttüğü propaganda faaliyetlerine bir engel daha getirildi. İmamoğlu'nun güncel paylaşımlarını yaptığı "@CAOIletisim1" adlı X hesabı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

İmamoğlu'nun erişim engeli getirilen korsan hesabı

DİJİTAL PROPAGANDA AĞINA MÜDAHALE

İmamoğlu'nun tutukluluk süreci boyunca kullandığı çok sayıda hesap, benzer gerekçelerle kapatılmıştı. İlk olarak 8 Mayıs 2025 tarihinde ana hesabı erişime engellenen İmamoğlu, daha sonra "@CBAdayOfisi", "@CBAdayOfisi1", "@CBAdayOfisi22" isimli farklı hesaplar üzerinden kara propagandasını sürdürmeye çalışmıştı.

Kasım 2025'te bu hesapların tamamının Türkiye'den görünmez kılınmasının ardından, 17 Kasım 2025'ten bu yana "@CAOIletisim" hesabını kullanan İmamoğlu'nun dijital propaganda ağı, devletin milli güvenlik ve kamu düzeni hassasiyetiyle bir kez daha engellenmiş oldu.

X platformunun, söz konusu hesabı henüz tamamen Türkiye'den görünmez kılmadığı gözlemlendi.