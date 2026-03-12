Operasyon Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları tarafından yürütüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, firari suçluların yakalanmasına yönelik sınır ötesi bir operasyona imza attı. Gürcistan Polis Teşkilatı ile tam koordinasyon içinde yürütülen operasyonlarda, uzun süredir takibi yapılan 16 önemli isim ele geçirildi.

KIRMIZI BÜLTENLİ 13 İSİM LİSTEDE

Operasyon kapsamında, uluslararası düzeyde Kırmızı Bültenle aranan R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A., D.C.B., O.K., O.M., T.F. ve S.A. isimli şahıslar saklandıkları adreslerde yakalandı. Ayrıca, ulusal seviyede arama kaydı bulunan H.A., U.Ö. ve R.S. de Gürcistan polisinin desteğiyle gözaltına alındı.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Yakalanan 16 şahsın, adli makamlara teslim edilmek üzere Türkiye'ye iade süreçleri hızla devreye sokuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, operasyonda emeği geçen Türk ve Gürcü emniyet birimlerini tebrik ederek, suçla mücadelenin sınır ötesinde de kararlılıkla süreceği mesajını verdi.