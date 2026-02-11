CANLI YAYIN
Cinsel taciz suçlamasıyla yargılanıyordu: Hasbi Dede tahliye edildi

Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, “çocuğa karşı elektronik haberleşme yoluyla cinsel taciz” suçlamasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Dede, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, dava 24 Nisan’a ertelendi.

Giresun'da tutuklanıp, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Dede, tahliye edildi.

İFADESİ ALINDI SERBEST BIRAKILDI

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat'ta iddiaya göre; sanal medyada küçük yaşta kız çocuğuna yönelik bir yazışması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAZ SONRASI TUTUKLANDI

Savcılığın itirazı sonrası Dede, 10 Şubat'ta yeniden ifade için adliyeye çağrıldı. Adliyeye gelen Dede, bu kez 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. Hasbi Dede, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Meclis'te yapılan seçimle CHP'li Meclis Üyesi Aysel Uzun başkan vekili olarak seçildi.

HAKİM KARŞISINDA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonunda Hasbi Dede hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hasbi Dede, davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmaya tutuklu bulunduğu Samsun Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katılan Hasbi Dede, savunma yaptı. Dede, yaptığı savunmada hakkındaki suçlamaları reddetti. Duruşmada mağdur olduğu öne sürülen T.T. ile annesi N.T.'nin de ifadeleri dinlendi. Beyanların ardından mahkeme, Dede'nin adli kontrol şartı uygulanıp, tahliyesine karar vererek duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

