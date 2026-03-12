Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye'de 5G teknolojisi 1 Nisan 2025 tarihinde 81 il merkezinde resmi olarak kullanıma açılacak ve hizmete alma töreni BTK'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden uzaktan bağlantı kurarak 5G ile ilk temsili aramayı yapacak.

5G teknolojisi saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı sunacak ve 2 yıl içinde Türkiye'nin tamamına yaygınlaştırılacak.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, 2025 Ekim ayında gerçekleşen ihalede toplam 3,5 milyar dolar teklif vererek 2042 yılına kadar kullanım hakkı kazandı.

5G yetkilendirmelerinde ilk yıl yüzde 50 yerli malı belgeli ürün ve en az yüzde 5 milli haberleşme ürünü kullanım zorunluluğu getirilecek.

Türkiye'de yüksek hızlı internet dönemini başlatacak olan 5G teknolojisine geçiş için günler kalırken, 1 Nisan'da 81 il merkezi 5G teknolojisi ile tanışacak. 5G test ve deneme amaçlı şu an bazı stadyumlar, İstanbul Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kullanılırken 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren resmi olarak kullanıma alınacak. Hizmete alma töreninin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenleneceği ve 5G ile ilk "ALO"yu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diyeceği ifade edildi.

81 ilde 5G dönemi 1 Nisan'da başlıyor. (Görseller AA'dan alınmıştır) SANİYEDE 20 GİGABİT VERİ AKTARIM HIZI



Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Test-deneme süreçleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde devam eden 5G teknolojisi 1 Nisan itibariyle tüm ülkede kullanıma başlanacak. 5G ihalesinin gerçekleştirildiği BTK salonunda yine devreye alma töreninin de yapılmasının planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GSM operatörlerinin yöneticileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden uzaktan bağlantı kuracak. Başkan Erdoğan'ın resmi olarak devreye alınacak 5G ile ilk bağlantıyı bu salon ile kurması ve temsili ilk "ALO"yu demesi planlanıyor. Sunacağı saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı ile 5G, nisan itibarıyla ülke genelinde 81 il merkezinde müşterilerin hizmetine sunulacak. 5G hizmetlerini 2 yıl içinde de Türkiye'nin her noktasında vatandaşa ulaşır hale gelecek. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 5G frekans paketlerini alarak ağlarını bu teknolojiyi destekleyecek şekilde hazırlamaya devam ederken, baz istasyonları ve altyapı ekipmanlarının bu teknolojiye uygun hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.